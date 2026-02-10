Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la madre Emanuela Aiello nega l'omicidio: sullo sfondo l'affidamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Emanuela Aiello, la madre della bimba di due anni morta a Bordighera, nega l’omicidio. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della piccola Beatrice, trovata deceduta in casa. Lo sfondo della vicenda è quello dell’affidamento e del mantenimento delle tre figlie di 10, 9 e 2 anni. La Aiello si sarebbe dovuta presentare a marzo davanti ai giudici per ottenere l’affidamento. Ora la villetta è posta sotto sequestro ed è stata disposta l’autopsia sul corpo.

Emanuela Aiello nega l’omicidio

Gli inquirenti non credono alle parole di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice trovata morta nella villetta di Bordighera. La donna ha raccontato di una caduta accidentale dalle scale e che, fino al peggioramento nella mattinata del 9 febbraio, la bimba sembrava stare bene.

Il medico legale prima e gli agenti dopo hanno però mostrato fin da subito dubbi sulla versione della donna. Per il medico legale le ecchimosi presenti sul corpicino non sono compatibili con una caduta, ma somigliano molto di più a segni di percosse volontarie. Gli agenti da parte loro hanno verificato le telecamere di videosorvevaglianza, smentendo i movimenti che la donna aveva dichiarato di aver fatto.

Ora si attende l’esito dell’autopsia per avere certezze in merito a quanto accaduto alla bimba di due anni.

L’accusa è di omicidio

Emanuela Aiello si trova in carcere, nella sezione femminile di Pontedecimo a Genova. È stata arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni.

L’avvocata che la segue ha chiesto lo spostamento nella casa paterna, ma al momento resta ancora presso il carcere. Giovedì mattina dovrà inoltre comparire di fronte al gip di Imperia per l’interrogatorio di convalida.

Le indagini sono coordinate dal procuratore Alberto Lari con la pm Veronica Meglio.

Il quadro della vicenda

Il quadro della vicenda è complicato dalle dinamiche precedenti alla tragedia. A marzo, infatti, la donna sarebbe dovuta comparire sempre di fronte al giudice di Imperia, ma per ottenere l’affidamento e il mantenimento delle tre figlie.

Si indaga ora per capire se questo possa avere a che fare con quanto accaduto. Sono stati sentiti i nonni materni e paterni della piccola Beatrice per poter ricostruire il quadro familiare in cui si è consumata la tragedia.

L’intento è far luce sia nel caso si tratti di un incidente, che nella possibilità di un’assenza di monitoraggio dopo una caduta o nel caso, come credono gli inquirenti e il medico legale, di un omicidio. L’episodio ricorda il fatto della bimba caduta dalle scale a Tufino. Dopo due anni, c’è stata una svolta e gli zii affidatari sono stati arrestati per “omicidio aggravato”.