Bimba di 2 anni morta a Bordighera, la nonna paterna accusa mamma Manuela Aiello "perché era aggressiva"

La nonna paterna della bimba di due anni morta a Bordighera ha detto che la madre della nipote, Manuela Aiello, era una donna aggressiva di cui aveva paura. Ai microfoni di Dentro la Notizia, l’anziana accusa Aiello del decesso della bambina e ha aggiunto che aveva paura della donna e che andava da lei solo per darle i soldi.

Il racconto della nonna della bimba morta a Bordighera

Intervistata da un inviato di Dentro la Notizia, la nonna paterna, della bambina di due anni morta a Bordighera, ha detto che non è mai andata d’accordo con la madre della nipote.

“Avevamo sempre paura di lei perché magari ci dava una spinta”, ha raccontato l’anziana.

ANSA

Alla domanda del giornalista se Manuela Aiello fosse aggressiva, la nonna ha confermato: “Sì, era aggressiva“.

L’anziana ha spiegato che andavano a casa della donna solo quando aveva bisogno di soldi.

“Le davamo i soldi perché mio figlio non c’è e dovevamo darle qualcosa per andare avanti”, ha aggiunto.

Manuela Aiello e la denuncia contro il compagno per maltrattamenti

La nonna paterna conferma che la donna non era riconoscente per l’aiuto economico che le davano e che aveva denunciato il compagno, ossia il figlio dell’anziana, per maltrattamenti.

“Era Manuela aggressiva o magari avevano colpa tutti e due”, ha affermato aggiungendo “se uno è aggressivo o taci o vai avanti”.

Alla domanda se Aiello avesse mai alzato le mani sui figli, la signora ha risposto di non saperlo.

Il ricordo della bambina

La nonna paterna si è lasciata andare al ricordo della nipote definita una “bambina d’oro“.

L’anziana ha confidato che sono addolorati per la sua morte ma anche per Manuela Aiello che “non era cattiva di animo, solo che era così”.

L’ordinanza di custodia cautelare per la madre

Il gip Massimiliano Botti di Imperia non ha convalidato l’arresto, ma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Manuela Aiello, ravvisando gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di inquinamento delle prove.

La donna di Bordighera è indagata con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni, di nome Beatrice, avvenuta il 9 febbraio nell’abitazione di regione Montenero.

Il 16 febbraio a Sanremo ci sarà l’autopsia per capire se le ferite da oggetto contundente le ha riportate con l’uso della violenza oppure, come dichiarato dalla madre in sede di interrogatorio, perché durante la caduta ha impattato con gli spigoli delle scale e con il contenuto dei sacchetti della spesa.