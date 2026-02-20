Bimba di 2 anni morta a Bordighera, prima della tragedia la mamma stava cercando di cambiare vita: i dettagli

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Nuovi dettagli sul caso della bambina di 2 anni morta a Bordighera: una testimone riferisce che la madre stava cercando lavoro e tentava di dare una svolta alla sua vita. Nella testimonianza anche i dubbi attorno al nuovo compagno (definito “un amico”) e ai lividi notati sulla bambina e sulla madre. Proseguono le indagini per omicidio preterintenzionale.

Bordighera, la testimonianza su Manuela Aiello

Attorno alla tragedia della bambina di due anni morta a Bordighera continuano a emergere nuovi elementi. Nelle ultime ore si sono aggiunte testimonianze che descrivono i giorni precedenti al dramma e la presunta volontà della madre, Manuela Aiello, di dare una svolta alla propria vita.

Secondo quanto emerso nella puntata del 20 febbraio de “La Vita in Diretta”, la donna si stava muovendo per trovare un’occupazione.

Questo dettaglio sarebbe confermato da un messaggio vocale, inviato dalla donna a un’amica. “Ho appena contattato il centro dell’impiego e ci vado domani mattina subito dopo il colloquio” affermava la 43enne.

L’intervista alla conoscente

A dare ulteriore sostegno a questo aspetto, la testimonianza di Sahib, madre di una compagna di classe della figlia maggiore di Manuela. La donna ha raccontato di aver visto la piccola Bea con lividi evidenti sul volto pochi giorni prima della tragedia. Secondo il suo racconto, anche la madre presentava segni simili.

Sempre Sahib ha spiegato che Manuela le avrebbe confidato di star cercando una nuova stabilità. “Diceva ‘finalmente ho trovato un lavoro’, dava le medicine a un anziano, puliva tutto, era contenta”, ha raccontato la testimone.

La donna avrebbe parlato anche della nuova frequentazione: “Lei ha detto ‘un mio amico’, non mi ha detto compagno”. Un dettaglio riguarda anche un fine settimana trascorso nell’abitazione dell’uomo. “Una volta ha detto che hanno dormito tutti insieme lei e i bambini a casa di questo signore. Io questo signore non l’ho mai visto, non l’ho mai conosciuto”, ha aggiunto.

Nonostante i sospetti investigativi, la testimone ha descritto Manuela come una madre molto presente. “È difficile la vita con tre bambini, come fai? Da sola la spesa, da sola impegnarsi con i bambini da portare a scuola. Mai visto nessuno, sempre lei da sola”.

Le indagini sulla bimba morta

Sul piano giudiziario, Manuela Aiello resta detenuta con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia. Gli inquirenti ipotizzano che la piccola sia deceduta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio mentre si trovava nell’abitazione del nuovo compagno della madre.

L’autopsia ha evidenziato lesioni multiple e un trauma cranico ritenuti incompatibili con una caduta accidentale. Anche l’uomo risulta indagato a piede libero.