Bimba di 2 anni morta a Bordighera, rabbia di Bruzzone per la famiglia nel bosco e il mancato intervento

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Roberta Bruzzone ha parlato della vicenda di Bordighera, dove le autorità stanno indagando sulla morte di una bambina di due anni. La madre sostiene che la bimba sia caduta dalle scale e che abbia avuto una crisi respiratoria ore dopo. Bruzzone ha paragonato la reazione dei servizi sociali alla situazione difficile della famiglia della vittima a quella avuta con la cosiddetta Famiglia nel bosco.

La vicenda di Bordighera

Nella mattinata del 9 febbraio una donna ha chiamato il 118 a Bordighera perché la figlia di 2 anni stava avendo una crisi respiratoria. All’arrivo dei paramedici, la bambina era morta.

La donna è stata fermata con l’accusa di omicidio preterintenzionale, dopo che un esame sul corpo della bambina aveva rilevato la presenza di lividi.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

La donna ha spiegato che gli ematomi sarebbero da ricondurre a una caduta dalle scale. Secondo fonti di stampa, la famiglia era seguita dai servizi sociali. La donna ha altri tre figli, tutti minori, il cui padre si trova in carcere.

Il pensiero di Bruzzone sulla dinamica dell’accaduto

Durante la puntata del 10 febbraio de La Vita in Diretta, Roberta Bruzzone ha espresso il proprio parere su quanto accaduto.

La psicologa ha sottolineato le incongruenze all’interno della ricostruzione della madre, soprattutto per quanto riguarda la caduta dalle scale della figlia.

Bruzzone ha poi ipotizzato che a causare la crisi respiratoria e i lividi possa essere stato altro:

La morte sarà riconducibile a ben altro. Inoltre è inconcepibile per chiunque abbia avuto bambini così piccoli pensare che neanche una caduta banale non si meritevole di attenzioni di tipo medico. Temo quindi che questa bambina abbia dovuto subire ben altro.

Il ruolo dei servizi sociali

La psicologa ha poi duramente criticato il lavoro dei servizi sociali nei confronti di questo nucleo familiare in difficoltà.

Bruzzone ha richiamato il caso della Famiglia nel bosco, sottolineando che, nonostante non ci fossero bambini in pericolo di vita, in quel caso l’intervento era stato “anche molto severo, e invasivo”.

Queste discrepanze non possono più esistere. Non mi si venga a dire che questo nucleo non aveva criticità evidenti. Vorrei capire perché chi aveva in carico questo nucleo non le ha ravvisate.