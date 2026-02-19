Bimba di 2 anni morta a Bordighera, sorelline di Beatrice erano in auto e saranno sentite come testimoni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le sorelle della bambina di Bordighera morta a 2 anni saranno ascoltate nuovamente come testimoni. Si suppone che fossero in auto insieme alla madre quando la bimba è stata portata in ospedale. Nel frattempo una vicina di casa ha accusato la madre della vittima di aver picchiato le proprie figlie in passato. Gli avvocati hanno però accusato la testimone di essere vicina alla famiglia del padre delle bambine e di conseguenza di non essere attendibile.

Bordighera, le sorelle della bambina ascoltate come testimoni

I carabinieri di Bordighera avrebbero già ascoltato le sorelle della bambina di 2 anni morta lo scorso 9 febbraio. La madre delle bambine si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe morta a casa del compagno della donna, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio.

ANSA

Le due bambine, in età ad scuola elementare, sono state sentite perché si trovavano in automobile inseme alla madre quando, la mattina del 9 febbraio, è tornata con le proprie figlie, inclusa la vittima, nella propria abitazione per poi chiamare i soccorsi.

Le accuse alla madre

Una donna si sarebbe inoltre recata dai carabinieri di Bordighera, per testimoniare che più volte la madre della vittima avrebbe picchiato le proprie figlie.

Gli avvocati della donna accusata dell’omicidio preterintenzionale della figlia hanno però dichiarato che la testimone non sarebbe attendibile.

La donna che ha riportato questa notizia sarebbe infatti vicina alla famiglia del padre delle bambine, che non ha più una relazione con la madre della vittima.

Il segno di un calcio sulla gamba della vittima

I medici legali che stanno lavorando al caso avrebbero rinvenuto un’impronta di una scarpa sulla gamba della vittima. Questo farebbe supporre che la bambina sia stata colpita con un calcio.

I medici avrebbero anche riferito che i lividi sul corpo della bambina non possano essere il risultato di una caduta, come detto dalla madre, ma di “maltrattamenti”.

Cosa sappiamo del caso di Bordighera

Le indagini e le analisti derivate dall’autopsia eseguita sul corpo della vittima hanno permesso di ricostruire in parte gli eventi successivi alla morte della bambina di 2 anni.

Nella notte tra l’8 e il 9 febbraio è avvenuta la morte della bambina, a casa del compagno della madre. La mattina del 9 la madre avrebbe riportato la figlia ormai deceduta e le due sorelline alla propria abitazione, distante 20 chilometri, per poi chiamare i soccorsi alle 8:21.

La madre ha mentito più volte nelle ore successive, fingendo di essersi appena svegliata e di aver passato la notte nella propria abitazione.

Quando è emerso che al momento della morte della bambina, la famiglia si trovava a casa del compagno della madre, anche l’uomo è stato indagato, ma a piede libero, quindi senza misure restrittive.