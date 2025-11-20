Bimba di 2 anni morta a Borgo Valbelluna dopo le dimissioni dall'ospedale, indagato il pediatra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

C’è un indagato per la morte della bimba di 2 anni di Borgo Valbelluna (Belluno) deceduta poco dopo essere stata dimessa dall’ospedale. Si tratta del pediatra in servizio all’ospedale di Feltre che aveva visitato la piccola, arrivata con la febbre molto alta. Sull’accaduto sta indagando la procura di Belluno, che ipotizza il reato di omicidio colposo.

Bimba morta a Borgo Valbelluna, indagato il pediatra

Un medico pediatra è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Belluno per il caso della bimba di due anni di Borgo Valbelluna morta dopo le dimissioni dall’ospedale.

Si tratta del pediatra che si trovava in servizio nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 novembre all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, in provincia di Belluno. Lo riporta Ansa.

iStock La bimba è morta poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale

Il medico aveva visitato la piccola e l’aveva poi rimandata a casa, prescrivendo una terapia antibiotica.

Morta poche ore dopo le dimissioni dall’ospedale

Secondo quanto ricostruito, la bimba stava male da mercoledì, con febbre alta e sintomi respiratori. I genitori la stavano trattando seguendo le indicazioni della loro pediatra di fiducia.

Sempre con febbre a 39, attorno alle 2 di sabato notte la bimba ha iniziato a respirare con grande affanno e i genitori l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Feltre.

Il pediatra di turno l’ha visitata e le ha somministrato aerosol e un antibiotico. E ha poi firmato le dimissioni, con l’indicazione ai genitori di proseguire a casa la terapia antibiotica.

Nelle ore successive però il cuoricino della piccola ha smesso di battere ed è morta, nonostante i soccorsi del 118 e la corsa in ospedale.

Medico indagato per omicidio colposo

Sulla morte della bimba sta indagando la procura di Belluno, che ipotizza il reato di omicidio colposo.

Gli inquirenti vogliono capire se le procedure mediche siano state seguite in modo corretto e se sia stato fatto tutto il possibile per salvare la bimba.

Decisivo sarà il risultato dell’autopsia sulla piccola, che verrà eseguita domani, 21 novembre, dal medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro (Venezia).

L’esame dovrà accertare le cause della morte e verificare se la piccola soffrisse di patologie pregresse.