Bimba di 2 anni morta di caldo, lasciata in auto dal padre distratto dalla telefonata: doveva andare all'asilo

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Nella città galiziana di Brion, nel nord-ovest della Spagna, si è consumata una tragedia. Una bimba è morta a soli 2 anni a causa di un colpo di calore. La piccola è stata dimenticata in auto dal padre mentre accompagnava i figli a scuola. È rimasta per ore all’interno del veicolo prima che venisse lanciato l’allarme dall’asilo nido, dove la bambina non è mai arrivata.

Morta una bimba di 2 anni

La tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 20 maggio a Brion, piccola cittadina in Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

Qui una bambina di due anni è morta per un colpo di calore. Quando i medici l’hanno soccorsa, la piccola si trovava già in arresto cardiaco. Trasportata al vicino ospedale di Bertamirans, i medici ne hanno constatato il decesso.

Secondo le ricostruzioni dei media locali, dopo aver lasciato il figlio maggiore a scuola, il padre avrebbe dovuto accompagnare la piccola all’asilo nido.

Distratto da una telefonata, però, il genitore si è recato direttamente sul luogo di lavoro, lasciando la bambina all’interno dell’auto.

In Spagna sono giorni di caldo anomalo, con picchi fino a 38 gradi nelle aree meridionali del Paese: si tratta di livelli tipici dell’estate piena e insoliti nel mese di maggio.

Rimasta in auto per ore

L’allarme è stato lanciato soltanto nel pomeriggio quando, recatasi all’asilo per prendere la figlia, la madre è venuta a sapere che la bimba non era mai arrivata a scuola.

Appena resisi conto di quanto accaduto, i genitori hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma ormai era troppo tardi.

La famiglia sta ricevendo sostegno psicologico, mentre la polizia ha aperto un’indagine sull’incidente.

“Desideriamo offrire le nostre più profonde condoglianze e tutto il nostro sostegno alla famiglia della piccola che ieri ha perso la vita a Brion” ha dichiarato il municipio in una nota.

La cittadina di Brion ha proclamato due giorni di lutto ufficiale e un minuto di silenzio in ricordo della bambina nella giornata di venerdì.

Cos’è la Forgotten Baby Syndrome

Il black out mentale che porta il genitore a non ricordare e accorgersi di aver lasciato il figlio sul seggiolino posteriore dell’auto prende il nome di Forgotten Baby Syndrome.

Si tratta, ha spiegato la psicologa Valeria Fiorenza Perris a Virgilio, di “un fenomeno assolutamente non prevedibile che può accadere a chiunque, senza alcun preavviso”.

Tra le principali causa, spiega Perris, vi sono “la stanchezza, lo stress, la mancanza di sonno che purtroppo incidono negativamente sulla memoria”.

In questi casi, “il genitore compie in modo assolutamente meccanico i comportamenti che è solito mettere in atto ogni giorno: questi automatismi prendono il sopravvento, allontanando dalla consapevolezza della presenza in auto del piccolo”.

È una tragedia senza colpevoli che, sottolinea la psicologa, “rappresente un trauma estremamente difficile da elaborare, per tutti. La coppia e l’intera famiglia può uscirne distrutta. C’è bisogno di tempo, di cura, di supporto”.