Bimba di 2 anni morta in ospedale a Milano dopo un mal di pancia, malore fatale: dubbi e indagine per omicidio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere arrivata in condizioni disperate all’ospedale Buzzi di Milano., In precedenza sarebbe stata al pronto soccorso dell’ospedale di Rho perché avrebbe accusato un forte dolore addominale. La Procura di Milano potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo, una presunta scelta tecnica per procedere eventualmente all’autopsia.

Bambina di 2 anni morta a Milano, cosa è successo

Come riporta Open, l’iter, che avrebbe portato alla morte della bambina di 2 anni, sarebbe iniziato nel tardo pomeriggio di martedì 8 settembre, quando i familiari avrebbero portato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale di Rho.

La piccola avrebbe lamentato forti dolori all’addome e sarebbe stata presa in carico dai medici del reparto di urgenza.

Con il passare delle ore, però, le sue condizioni non sarebbero migliorate.

Open aggiunge che il quadro clinico sarebbe precipitato in modo improvviso e drastico, fino a un primo arresto cardiaco.

Il trasferimento d’urgenza al Buzzi

L’équipe medica di Rho sarebbe riuscita inizialmente a stabilizzare i parametri vitali della bambina.

Dopo questo intervento, sarebbe stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Vittore Buzzi di Milano.

La corsa verso la struttura specializzata non sarebbe purtroppo bastata.

La bambina sarebbe arrivata al Buzzi in condizioni già molto gravi e in fin di vita.

Nella mattina del 9 settembre i medici avrebbero constatato il decesso.

La nota della Ats Città metropolitana di Milano

Open riferisce la possibilità che potrebbe essere aperta un’inchiesta.

Si starebbe attendendo l’acquisizione dell’intera documentazione clinica.

Le cartelle degli ospedali di Rho e Milano sarebbero fondamentali per ricostruire i tempi, gli interventi effettuati e l’evoluzione delle condizioni della bambina di 2 anni.

Come da prassi, si potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo così da poter procedere con l’autopsia.

Ats Città metropolitana di Milano ha disposto la costituzione di una Commissione di verifica sulle procedure adottate.

Questa la nota riportata da MilanoToday e diffusa dalla Regione Lombardia: “La paziente era stata presa in carico nel tardo pomeriggio dal personale in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Rho e, in seguito a un arresto cardiaco, trasferita d’urgenza all’ospedale ‘Buzzi’ di Milano, dove è deceduta. Si tratta di un evento estremamente doloroso – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – di fronte al quale esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia. Abbiamo chiesto che la vicenda venga approfondita in ogni suo aspetto e che siano verificate con attenzione le procedure adottate e il percorso seguito dalla bambina. Come doveroso in casi come questo, abbiamo inoltre immediatamente trasmesso notifica alla Procura della Repubblica”