Bimba di 2 anni morta soffocata da un wurstel a Vibo Valentia, era arrivata in ospedale in arresto cardiaco

Una bimba di 2 anni è morta soffocata, probabilmente a causa di un wurstel, a Vibo Valentia. È successo nella tarda mattinata di oggi. La bambina è rimasta senza respiro dopo aver ingerito l’alimento. Trasportata dai genitori al Pronto soccorso, la bimba è arrivata già in arresto cardiaco ed è morta dopo circa un’ora. Inutili i tentativi di rianimarla da parte degli operatori sanitari.

La bambina è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia in condizioni critiche. Secondo quanto riportato dall’Ansa, un wurstel le avrebbe ostruito le vie respiratorie.

Inutili i tentativi disperati di rianimare la bimba di due anni, che è morta più o meno un’ora dopo il suo arrivo in ospedale. Sulla vicenda è attesa nelle prossime ore l’apertura di una indagine.

Non si esclude l’apertura di una indagine

Per il momento, secondo quanto riportato dai media locali, non è stata individuata alcuna responsabilità medica. I genitori della piccola, infatti, non hanno presentato nessuna denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto una volta che la bimba è giunta all’ospedale di Vibo Valentia.

Tuttavia, non si esclude che la Procura possa aprire un’indagine e disporre un’autopsia per chiarire ogni aspetto della tragedia costata la vita alla bambina.

La causa del decesso, a quanto pare, è un soffocamento provocato dall’ingerimento di un wurstel che avrebbe ostruito le vie respiratorie.

I precedenti e cos’è la manovra di Heimlich

Purtroppo, le notizie su bambini che rischiano il soffocamento per aver ingerito alcune tipologie di cibo non sono così rare. Prima della tragedia avvenuta a Vibo Valentia, costata la vita a una bambina di due anni, le cronache raccontano di una bambina di 4 anni che a Foggia, lo scorso 3 gennaio, ha rischiato di morire a causa di una caramella.

A salvarla, all’interno di una sala cinematografica, una donna sconosciuta che le ha praticato la manovra per la disostruzione delle vie respiratorie, chiamata anche “manovra di Heimlich”.

A novembre, invece, un bambino di 5 anni di Cesena è rimasto senza respiro dopo aver ingerito una crocchetta di pollo ed è stato salvato dalla madre grazie a una videochiamata con la centrale operativa del 118, che l’ha guidata nella manovra di disostruzione e nella rianimazione.