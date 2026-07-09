Bimba di 2 anni uccisa a Bordighera con un colpo alla testa, l'autopsia svela che era anche denutrita

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Emergono dettagli agghiaccianti dai risultati dell‘autopsia effettuata sul corpo di Beatrice, la bimba di due anni morta a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per la vicenda, sono stati arrestati la madre, Emanuela Aiello, e il suo compagno, Emanuel Iannuzzi. L’esame autoptico ha stabilito che la piccola è deceduta a causa di un’emorragia cerebrale e che poteva essere salvata, se solo qualcuno avesse chiamato un’ambulanza in tempo.

Autopsia sulla bimba morta a Bordighera: poteva essere salvata

L’autopsia, come riporta l’ANSA, è stata eseguita dal professor Francesco Ventura, consulente incaricato dalla Procura, alla presenza dei periti di parte.

Beatrice sarebbe potuta essere salvata. Bastava che qualcuno chiedesse l’intervento tempestivo dei sanitari. Ma né la madre né il compagno lo hanno fatto.

ANSA

Dal lavoro svolto dal professor Ventura, è emerso che a causare il decesso della piccola è stato un colpo alla testa. Anche se le conclusioni dell’accertamento peritale non sono ancora state formalmente depositate in Procura, secondo quanto trapelato, Beatrice si è spenta per una emorragia cerebrale acuta, innescata da un colpo, che è insorta al massimo 48 ore prima della morte.

La piccola, dunque, come appurato dalle indagini, era a Perinaldo con la mamma, le sorelline e il compagno della donna quando ha cominciato a non sentirsi bene.

L’autopsia ha inoltre certificato che non è stata riscontrata la presenza di altri coaguli di sangue nel cervello, oltre a quello dell’emorragia già citata.

Tuttavia, quella cerebrale non era l’unica emorragia presente nel corpo della bimba. I periti ne hanno individuate altre due: una sulla parete intestinale e una ai reni. Non le sono state fatali, ma avrebbero potuto esserlo nel tempo, se Beatrice non fosse deceduta prima.

Beatrice era denutrita

Dalla perizia del professor Ventura è venuto a galla anche un altro tragico elemento: la piccola soffriva di steatosi epatica da malnutrizione. Si tratta di una patologia che si manifesta quando non si assumono abbastanza proteine o si incorre in digiuni drastici che riducono la sintesi delle lipoproteine.

In sintesi, Beatrice era denutrita e non curata a dovere. Questa patologia, secondo i medici che hanno effettuato la perizia, non si è sviluppata negli ultimi mesi di vita della bimba, ma era dovuta a una situazione che andava avanti da circa un anno.

Emanuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi continuano a dichiararsi innocenti

Per il decesso di Beatrice sono stati arrestati, con l’accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte, la madre e il suo compagno. Entrambi si trovano ora in carcere ed entrambi continuano a dichiararsi innocenti.