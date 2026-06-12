Bimba di 3 anni dimenticata sullo scuolabus a Pizzoli per circa 4 ore, i genitori sporgono denuncia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lasciata da sola a tre anni dentro a uno scuolabus per circa quattro ore. I genitori di una bambina hanno presentato una denuncia per fare chiarezza sull’episodio avvenuto a Pizzoli, nell’Aquilano, dove la piccola è stata dimenticata in un parcheggio mentre tutti gli altri bimbi sono scesi. Nessuno si è accorto di nulla fino all’allarme lanciato dalla madre e dal padre che non sapevano dove si trovasse la figlia.

La bambina dimenticata nello scuolabus

La gravissima dimenticanza si è verificata al termine del solito giro mattutino per portare i bambini alla scuola dell’infanzia del piccolo comune in provincia dell’Aquila.

La bimba di tre anni è stata trovata dopo circa quattro ore nello scuolabus tornato nel frattempo nella rimessa comunale, soltanto dopo le ricerche scattate quando i genitori si sono accorti che nessuno avesse sue notizie.

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L’episodio a Pizzoli

La piccola non si sarebbe mossa dal suo posto e, grazie al fatto che il pulmino è stato posteggiato in un capannone al riparo dalle alte temperature estive, non ha riportato conseguenze.

“È rimasta lì finché non è scattato l’allarme dei genitori che si stavano prodigando per capire dove fosse la figlia – ha spiegato il sindaco di Pizzoli, Giovannino Anastasio – Poi l’hanno ritrovata all’interno dello scuolabus, probabilmente nello stesso posto dove era quando tutti gli altri sono scesi”.

L’indagine

Sulla vicenda la procura dei minori ha aperto un fascicolo di indagine per ricostruire l’accaduto e individuare eventuali responsabilità, dopo la denuncia presentata dai genitori sconvolti per l’accaduto.

“Quando si lascia un mezzo del genere che trasporta bambini credo sia necessario dare uno sguardo all’interno prima di abbandonare il veicolo – ha detto al Tgr Abruzzo il papà della bimba – Nel 2026 ancora stiamo raccontando cose come queste. Per fortuna il mezzo era parcheggiato all’ombra, altrimenti non so cosa poteva succedere“.