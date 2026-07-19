Bimba di 4 anni annegata a Milano Marittima, la tragedia in piscina ripresa dalle telecamere dell'hotel

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe rimasta in piscina per circa 7-8 minuti, fino a quando due ragazzini di passaggio non hanno lanciato l’allarme vedendo il suo corpo in acqua. È quanto si ricostruirebbe dalle scene dell’annegamento della bambina di 4 anni a Milano Marittima, riprese dal sistema di videosorveglianza dell’albergo dove stava trascorrendo le vacanze insieme alla famiglia. La tragedia è stata immortalata in parte dalle immagini delle telecamere, che gli inquirenti stanno esaminando per fare chiarezza sulla vicenda.

La bimba morta annegata nella piscina a Milano Marittima

La piccola di nazionalità austriaca è morta nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio nell’hotel Contiental di Milano Marittima, in provincia di Ravenna, dove soggiornava con la famiglia.

La bimba di quattro anni è annegata in piscina, nella quale è caduta lontano dagli occhi dei genitori. Sul caso, la pm di turno Angela Scorza ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro della vasca e l’autopsia sul corpo della vittima.

Le immagini delle telecamere

Parte della tragica scena è stata ripresa dalle telecamere della struttura, sottoposte agli accertamenti degli investigatori che indagano per ricostruire la vicenda e accertarne le responsabilità.

Stando a quanto riportato finora, il padre si sarebbe allontanato dalla figlia con cui era fino a pochi minuti prima, forse per salire in camera a prendere qualcosa. Prima di andarsene le avrebbe detto di aspettarlo nell’area giochi, vicino la piscina.

Secondo quanto riportato da Repubblica, nel video si vedrebbe la bambina incamminarsi da sola verso la vasca. Poi una zona di buio e le immagini che ritornano riprendendo un medico uscito dall’hotel mentre prova a soccorrerla, poco prima dell’arrivo del padre.

La madre si sarebbe trovata in stanza insieme alle altre due figlie.

Le indagini

Dalle immagini sarebbe stato possibile desumere che la bambina sia rimasta in acqua almeno 7-8 minuti.

Il corpo della bambina sarebbe stato notato da due ragazzini che passavano per strada e che sarebbero entrati notando i cancelli della piscina aperti. In acqua hanno visto il corpo galleggiare e hanno lanciato l’allarme.

Secondo le prime informazioni, sembra che a quell’ora, attorno alle 14, non fosse previsto il servizio di salvataggio con bagnino, ma che i cancelli della piscina fossero comunque aperti.

Circostanze che i pm stanno valutando insieme alle responsabilità dei genitori: stando alle ultime informazioni, la procura di Ravenna starebbe valutando l’ipotesi di abbandono di minore nei confronti del padre.