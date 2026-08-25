Bimba di 4 anni morta a Lecce nei Marsi, investita da una moto da cross senza targa e assicurazione
L'Aquila, bimba di 4 anni morta a Lecce nei Marsi: è stata investita da una moto da cross senza assicurazione
Tragedia in provincia dell’Aquila, a Lecce nei Marsi: una bimba di 4 anni è morta, dopo essere stata investita all’esterno della propria abitazione da una motocicletta, in una strada secondaria del centro abitato. I soccorritori arrivati sul posto hanno provato in tutti i modi a rianimare la piccola, ma ogni tentativo di salvataggio è risultato vano. Come riferiscono le testate locali, il presunto responsabile sarebbe un 25enne. Il ragazzo viaggiava su una moto da cross, quindi senza targa e senza assicurazione, che per legge non può circolare su strada.
- L'Aquila, morta bimba di 4 anni a Lecce nei Marsi: travolta da una moto da cross
- Il padre della bimba avrebbe provato a far rallentare il motociclista
L’Aquila, morta bimba di 4 anni a Lecce nei Marsi: travolta da una moto da cross
La bimba deceduta, di origine marocchina, è stata travolta a Lecce nei Marsi, in via Madonnina.
La testata IlCapoluogo.it spiega che la moto da cross che ha investito la piccola era guidata da un 25enne e che il mezzo era senza targa e senza assicurazione, non potendo circolare sulla viabilità ordinaria.
Sul luogo della tragedia si sono immediatamente precipitati i carabinieri e il personale del 118, con un’ambulanza proveniente da Pescina.
Considerata la gravità delle condizioni della bambina, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.
I soccorritori hanno provato per oltre un’ora a rianimare la piccola, purtroppo inutilmente.
La pm di turno, la dottoressa Marianna Proietti, ha disposto il trasferimento della salma all’ospedale dell’Aquila per l’autopsia e il sequestro del mezzo.
Il padre della bimba avrebbe provato a far rallentare il motociclista
Secondo una prima ricostruzione, il drammatico incidente è avvenuto sotto gli occhi del padre della bimba, il quale, pochi attimi prima che avvenisse il terribile impatto, avrebbe fatto cenno al motociclista di rallentare, per segnalare la presenza della figlia all’uscita della curva.
Il giovane, come riferito da SkyTg24, si è fermato subito dopo l’investimento ed è stato successivamente accompagnato nella caserma dei carabinieri per essere ascoltato e per tutti gli accertamenti del caso.
Verosimilmente nelle prossime ore dovrebbe essere aperto un fascicolo per omicidio stradale.