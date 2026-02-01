Bimba di 4 anni morta a Tufino vicino Napoli nel 2024, zii arrestati per omicidio aggravato: la nuova scoperta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Arrestati gli zii affidatari della bambina di 4 anni, Alessandra, morta a Tufino in provincia di Napoli nel 2024. Gli zii sono accusati di “omicidio aggravato“. I due avevano raccontato di un “malore” dovuto a un farmaco e poi di una “caduta dalla scala a chiocciola”, ma il medico aveva subito notato le condizioni del corpo della bambina: bruciature, graffi e capelli strappati. Le indagini avrebbero svelato una storia di abbandono e violenza.

Bimba morta di “malore”: due arresti

Nel 2024, una bambina di quattro anni è morta in seguito a un presunto malore e a una caduta dalla scala. Questo il racconto degli zii affidatari, con i quali viveva in attesa di essere affidata alla nonna. All’arrivo degli agenti, però, la situazione è apparsa fin da subito artificiosa e i medici hanno notato segni di violenza sul corpo della piccola, più gravi di quelli compatibili con una caduta accidentale.

Da qui partono le indagini coordinate dalla Procura di Nola, diretta da Marco Del Gaudio. È stata presa in esame l’ipotesi dell’incidente domestico, ma in seguito all’autopsia le lesioni sono risultate incompatibili. Troppi dubbi e così le indagini sono proseguite focalizzandosi sul nucleo familiare.

ANSA

A distanza di quasi due anni arriva la svolta: sono stati arrestati gli zii affidatari con l’accusa di omicidio aggravato. L’ipotesi del malore e della caduta accidentale non ha convinto: l’autopsia avrebbe raccontato una storia di abbandono e violenza, comunque reati perseguibili oltre l’omicidio, che andrà discusso al processo.

La verità dell’autopsia

L’autopsia è stata richiesta per far luce sugli evidenti segni di maltrattamento presenti sul corpo della bambina, precedenti alla presunta caduta accidentale. Grazie ai rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna e del Reparto Investigazioni Scientifiche di Roma, è stata ricostruita la storia di violenza subita in pochi mesi dalla bambina di quattro anni.

Alessandra era stata affidata dai servizi sociali agli zii affidatari in attesa di passare sotto la custodia della nonna, in seguito alla sottrazione dal nucleo familiare originario, considerato non adeguato. Nel giro di pochi mesi, dall’estate del 2024 all’inverno, la bambina sarebbe stata denutrita, favorendo il decadimento fisico e poi il decesso in seguito alle violenze.

L’ultima delle quali, la caduta, potrebbe essere stata procurata. Sul corpo, fin da subito, sono stati notati dal medico segni di gravi ustioni, piaghe da decubito e una frattura. Per via delle condizioni di decadimento fisico, Alessandra, il nome della bimba, stava iniziando a sviluppare anche una grave patologia polmonare.

Tragedia annunciata?

La bambina veniva da una situazione di disagio, ma è finita in una ancora peggiore. Allontanata dai genitori, era stata lasciata agli zii affidatari solo per un determinato periodo di tempo. Questo, purtroppo, è bastato a causarne la morte.

La bimba veniva seguita da un assistente sociale che ha dichiarato di non essere riuscita a intercettare la situazione problematica.

All’epoca dei fatti anche il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, disse che è complicato per gli amministratori intercettare situazioni di disagio che spesso emergono con difficoltà perché nascoste dai diretti interessati.