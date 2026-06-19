Bimba di 4 anni morta in un incidente tra Capurso e Rutigliano, gravi la madre e il conducente dell'altra auto
Bimba di 4 anni morta in un incidente avvenuto tra Capurso e Rutigliano, sua madre e il conducente dell'altro mezzo ricoverati in gravi condizioni
Una bimba di quattro anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di venerdì 19 giugno, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese. Nello scontro sono rimasti feriti la madre 38enne della vittima, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma, e un 37enne, classificato come codice rosso e portato all’ospedale Di Venere, per trauma alla gamba sinistra e trauma cranico.
- Bimba morta in un incidente tra Capurso e Rutigliano
- La madre della bimba è in coma
- Strada chiusa e operazioni per la messa in sicurezza dell'area
Bimba morta in un incidente tra Capurso e Rutigliano
Per la bambina, come riportato dall’ANSA, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi provocati dall’impatto.
Secondo quanto emerso finora, l’auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe stata coinvolta in uno scontro frontale con un Suv proveniente dalla direzione opposta. Il traffico è attualmente bloccato.
Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la piccola viaggiava sul sedile posteriore dell’utilitaria guidata dalla madre residente a Triggiano (Bari).
L’auto si è scontrata frontalmente con un Suv. Al volante c’era un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.
La madre della bimba è in coma
La donna 38enne si trova ora intubata e in coma al Policlinico di Bari. L’uomo coinvolto nell’incidente è invece ricoverato all’ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa.
Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell’incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.
Strada chiusa e operazioni per la messa in sicurezza dell’area
Oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 2 ambulanze del 118.
Sono state immediatamente avviate le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per svolgere i primi accertamenti utili a chiarire quanto accaduto.
La strada è stata chiusa a seguito dell’incidente, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità tra Capurso e Rutigliano. Gli operatori intervenuti hanno lavorato per consentire i soccorsi e gestire la circolazione nel tratto interessato dal sinistro.