Bimba di 4 anni morta in un incidente tra Capurso e Rutigliano, gravi la madre e il conducente dell'altra auto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una bimba di quattro anni è morta e due persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 del mattino di venerdì 19 giugno, sulla provinciale 240 tra Capurso e Rutigliano, nel Barese. Nello scontro sono rimasti feriti la madre 38enne della vittima, trasportata in codice rosso al Policlinico di Bari per politrauma, e un 37enne, classificato come codice rosso e portato all’ospedale Di Venere, per trauma alla gamba sinistra e trauma cranico.

Bimba morta in un incidente tra Capurso e Rutigliano

Per la bambina, come riportato dall’ANSA, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi provocati dall’impatto.

Secondo quanto emerso finora, l’auto a bordo della quale viaggiava la piccola sarebbe stata coinvolta in uno scontro frontale con un Suv proveniente dalla direzione opposta. Il traffico è attualmente bloccato.

ANSA

Stando alle prime ricostruzioni della vicenda, la piccola viaggiava sul sedile posteriore dell’utilitaria guidata dalla madre residente a Triggiano (Bari).

L’auto si è scontrata frontalmente con un Suv. Al volante c’era un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari.

La madre della bimba è in coma

La donna 38enne si trova ora intubata e in coma al Policlinico di Bari. L’uomo coinvolto nell’incidente è invece ricoverato all’ospedale Di Venere di Bari con traumi a una gamba e alla testa.

Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale che hanno proceduto al sequestro delle due auto. Il luogo dell’incidente si trova in aperta campagna e si stanno cercando eventuali sistemi di videosorveglianza per aiutare nella ricostruzione della dinamica.

Strada chiusa e operazioni per la messa in sicurezza dell’area

Oltre alla polizia, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e 2 ambulanze del 118.

Sono state immediatamente avviate le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per svolgere i primi accertamenti utili a chiarire quanto accaduto.

La strada è stata chiusa a seguito dell’incidente, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità tra Capurso e Rutigliano. Gli operatori intervenuti hanno lavorato per consentire i soccorsi e gestire la circolazione nel tratto interessato dal sinistro.