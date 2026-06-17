Bimba di 4 mesi morta in un asilo di Santa Maria di Leuca, gestito dalle suore: malore improvviso

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Tragedia a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. Nella mattina del 17 giugno una bimba di quattro mesi è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Secondo quanto riportato da ANSA, sembra che la piccola non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Sul decesso indagano i carabinieri di Castrignano che sono intervenuti presso l’asilo gestito dalle suore Figlie di Santa Maria di Leuca.

Bimba di 4 mesi morta a Santa Maria di Leuca, cosa è successo

Originaria di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, la bimba di 4 mesi si sarebbe sentita male mentre era all’asilo nido.

Avrebbe smesso improvvisamente di respirare.

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A dare l’allarme sarebbero state le educatrici della struttura intorno alle 11.30 del 17 giugno.

LecceNews24 riporta che le donne si sarebbero accorte che la piccola stava manifestando gravi difficoltà respiratorie.

Il personale sanitario del 118 avrebbe immediatamente praticato le manovre di rianimazione, avendo trovato la piccola in stato di cianosi.

Come riporta ANSA, le condizioni sarebbero apparse subito gravissime.

La bambina sarebbe stata poi ricoverata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Panico di Tricase dove è deceduta.

Le ipotesi

Repubblica riporta che non sono ancora chiare le cause del malore.

Tra le ipotesi, ci sarebbe quella della sindrome da morte in culla o un rigurgito.

La salma della piccola è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale ‘Vito Fazzi’ di Lecce per i successivi accertamenti sanitari.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Tricase.

Si attendono le disposizioni dell’autorità giudiziaria, anche in merito ad un’eventuale autopsia, come sottolinea LeccePrima.

Le parole del sindaco

Francesco Petracca, sindaco di Castrignano del Capo, ha commentato la notizia.

“Purtroppo siamo addolorati per l’accaduto, questa tragedia si abbatte su una giovane coppia che, solo da poco, aveva festeggiato l’arrivo a casa della figlia. Tutta la comunità è sconvolta. Faremo di tutto per dimostrare la nostra vicinanza ai due genitori”.