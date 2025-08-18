Bimba di 5 anni in vacanza sbranata dal pitbull dello zio all'isola d'Elba, è in condizioni gravissime

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Gravissima una bambina di 5 anni. La piccola, originaria di Vimercate, mentre si trovava in vacanza con i familiari all’isola d’Elba in località Porto Azzurro, è stata aggredita dal cane dello zio nel camping in cui alloggiava. L’animale, un Pitbull Amstaff, stava giocando con la bimba quando per motivi ancora in fase di accertamento quest’ultima è stata improvvisamente morsa al volto. Ha riportato gravissime lesioni al naso e alla bocca. La piccina è stata trasferita in eliambulanza e in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Isola d’Elba, bimba di 5 anni morsa dal pitbull dello zio

I fatti drammatici si sono verificati nel primo pomeriggio di lunedì 18 agosto, lasciando sotto shock la famiglia della piccola.

Come riferisce il quotidiano La Nazione, il pitbull avrebbe attaccato la bimba davanti a tutti i familiari, vale a dire genitori, zii e nonni. Una scena terribile.

Subito c’è chi si è attivato per cercare di placare il cane. I nonni della piccina hanno accusato un malore per lo shock.

Sul posto si sono immediatamente precipitate le ambulanze della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro con il personale del 118.

In breve tempo è anche stato allertato il Pegaso 3, che ha recuperato la giovanissima all’ospedale di Portoferraio e l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Notizia in aggiornamento…