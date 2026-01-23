Bimba di 5 anni morta in strada a Crispiano vicino Taranto, ipotesi meningite: aveva mal di testa da 3 giorni

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A Crispiano, in provincia di Taranto, il 23 gennaio è morta in strada una bambina di 5 anni mentre era con la mamma. Da alcuni giorni aveva mal di testa e poca fame. I sanitari l’hanno trovata in arresto cardiaco in asistolia e, nonostante i tentativi, non sono riusciti a rianimarla. Tra le ipotesi, in attesa dell’autopsia, una meningite, miocardite virale o un aneurisma. “Sono devastato”, le parole di Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto.

Morta bambina a Taranto, ipotesi meningite

Nella mattina del 23 gennaio, una tragedia ha colpito il comune di Crispiano, in provincia di Taranto.

Una bambina di 5 anni è morta in strada, mentre passeggiava con la mamma.

Secondo quanto riportato da LaPresse, la piccola aveva accusato un forte mal di testa negli ultimi tre giorni precedenti al decesso, mostrando poco interesse per il cibo.

Trovata in arresto cardiaco in asistolia, i sanitari avrebbero provato a rianimarla per 55 minuti, senza riuscirci.

Le ipotesi sulla morte della bambina

L’autopsia chiarirà i motivi del decesso. Tra le ipotesi ci sarebbero meningite, un aneurisma o una miocardite virale. A LaPresse, Mario Balzanelli, direttore del 118 di Taranto, si è detto devastato.

“Si è trattato di un arresto cardiaco refrattario letale, una tragedia”, le parole del dottore. Ha, inoltre, aggiunto: “È stato un evento catastrofico. Era una bambina bellissima, con tutta la vita davanti”.

Meningite, tra i sintomi anche il mal di testa

La meningite è un’infiammazione delle membrane che avvolgono il cervello e il midollo spinale, chiamate meningi.

Si tratta di una condizione che può avere cause diverse e livelli di gravità variabili.

Nella maggior parte dei casi l’infiammazione è legata a un’infezione, ma può essere provocata anche da funghi, parassiti o, più raramente, da reazioni a farmaci o da specifiche patologie.

Le forme più comuni di meningite sono quella virale, batterica e fungina.

Come riporta la Fondazione Veronesi, riconoscere la meningite non è sempre semplice, perché i sintomi iniziali possono ricordare un’influenza.

Tra i segnali più frequenti ci sono

febbre

rigidità del collo

mal di testa

sensibilità alla luce

alterazioni dello stato di coscienza

eruzioni cutanee

convulsioni

Nei neonati i sintomi possono essere meno specifici.

In presenza di segnali sospetti è fondamentale rivolgersi rapidamente al medico, perché una diagnosi precoce consente di avviare tempestivamente le cure.