Bimba di 6 anni morta a Caserta, il malore a cena coi genitori e la corsa in ospedale. Aperta un’indagine

Tragedia in provincia di Caserta. Una bimba di 6 anni è morta nell’ospedale civile di Marcianise. La piccola, già in cura presso una struttura sanitaria di Napoli, si è sentita male mentre era a cena con i genitori. Il suo cuore ha smesso di battere nel corso della notte in ospedale. La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso.

Muore una bimba di 6 anni

Si chiamava Marianna la bambina di 6 anni deceduta nella notte del 18 maggio nell’ospedale civile di Marcianise, nel casertano.

La piccola si è sentita male mentre cenava con i genitori in casa, nel comune di San Felice a Cancello.

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia Avagliano e Vigliotti per la prematura scomparsa della piccola Marianna” scrive in una nota il Comune.

“In questo momento di grande dolore l’intera comunità si stringe con affetto alla famiglia, condividendo il peso di questa immensa sofferenza” prosegue il messaggio di cordoglio.

La bambina era figlia di un carabiniere in servizio nella provincia di Napoli.

La notte in ospedale

All’arrivo del malore, i genitori hanno prontamente condotto la bambina nel pronto soccorso pediatrico dell’ospedale più vicino.

La bambina è stata ricoverata presso il nosocomio di Marcianise, dove i medici hanno stabilito che restasse una notte in osservazione.

Nonostante i soccorsi, però, la piccola è morta attorno alle ore 4:00 del mattino. Il suo cuore ha cessato di battere.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha proceduto ad aprire un fascicolo d’indagine sull’accaduto.

L’inchiesta è stata disposta dal sostituto procuratore Anna Ida Capone, con delega al commissariato di Marcianise.

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Marcianise hanno posto sotto sequestro le cartelle cliniche della bambina.

I documenti sanitari sono stati prelevati da entrambi gli istituti che l’avevano avuta in cura: quello di Marcianise e l’ospedale Monaldi di Napoli.

Disposto dai Magistrati sammaritani anche il sequestro della salma per l’autopsia, in programma la prossima settimana.

Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Le indagini puntano a ricavare indizi che forniscano elementi precisi sulla causa del decesso della bambina di 6 anni.