Bimba di 6 mesi morta all'asilo di Torano Nuovo a Teramo, trovata in culla dalla maestra: nessuna patologia

Una bimba di soli 6 mesi è morta in un asilo di Torano Nuovo, in provincia di Teramo. La piccola è stata trovata senza vita nella culla da una delle educatrici. Ogni tentativo di rianimare la bambina si è rivelata purtroppo inutile. In base ai primi accertamenti, si tratterebbe di un caso di “morte in culla”.

Bimba morta all’asilo a Torano Nuovo: cosa è successo

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 7 aprile, in un asilo nido di Torano Nuovo, nella provincia di Teramo. Stando alla ricostruzione dei fatti riferita dai media locali e riportata dall’agenzia ANSA, attorno alle 16,30 una delle educatrici, mentre eseguiva un giro di controllo dei bambini, ha notato che la bambina, che si trovava nella culla, non respirava.

Le procedure di emergenza sono scattate immediatamente e sul posto è intervenuto il personale del 118, ma ogni tentativo di rianimare la piccola è stato purtroppo inutile.

La tragedia è avvenuta in un asilo di Torano Nuovo, in provincia di Teramo.

La causa della morte della bimba deceduta all’asilo a Torano Nuovo

Stando ai primi accertamenti effettuati sulla morte della bimba, si tratterebbe di un caso di “morte in culla“. Sarà l’autopsia, già disposta dal pm di turno, a chiarire con più precisione quanto accaduto.

La salma è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero (Teramo) e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul fatto stanno indagando i carabinieri.

Chi è la bimba morta all’asilo a Torano Nuovo

Il Centro fornisce ulteriori dettagli sulla vicenda avvenuta in provincia di Teramo: la bimba deceduta è la secondogenita (la sorella è di un anno più grande) di una coppia di Ancarano, titolare di un’azienda agricola.

Stando ai primi riscontri, la piccola non soffriva di patologie particolari né aveva manifestato sintomi che lasciassero presagire anche solamente il rischio di una tragedia simile.

Il sindaco di Ancarano Pietrangelo Panichi ha portato le condoglianze sue e della città ai genitori. “È una tragedia che lascia senza parole tutta la nostra comunità. Stiamo valutando se proclamare il lutto cittadino. Mi associo al dolore della famiglia ed esprimo loro la vicinanza dell’amministrazione e della città”, ha detto il primo cittadino.

Anche il sindaco di Torano Anna Ciammariconi si è unito al cordoglio: “È una tragedia per la quale provo, come tutta la comunità, un immenso dolore“.