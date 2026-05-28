Bimba di 6 mesi morta in Colombia dopo violenza sessuale, aveva anche le gambe fratturate: caccia al "mostro"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Colombia sotto shock dopo che mercoledì 27 maggio una bimba di 6 mesi, Mía Kathaleya, è morta. Era stata ricoverata il giorno prima all’ospedale San Rafael di El Espinal, nel dipartimento colombiano di Tolima. Il corpo presentava segni di maltrattamenti e presunti abusi sessuali. La piccola sarebbe stata violentata. Ora è caccia ai responsabili.

Bimba violentata e morta in Colombia a El Espinal

Il sindaco di El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, ha confermato il decesso della bambina.

“Ho appena ricevuto un rapporto ufficiale dalla Segreteria alla Salute del Tolima e dalla Segreteria alla Salute municipale di El Espinal, nel quale si afferma che la bambina Mía Kathaleya è morta oggi, mercoledì 27 maggio, alle ore 12”, ha dichiarato il primo cittadino.

ANSA

Montaña ha inoltre confermato che è in corso un’indagine per presunta violenza sessuale aggravata ai danni della minore e ha condannato duramente l’episodio, definendolo un atto barbaro: “È stato sicuramente un mostro a compiere tutto questo”.

Per catturare i responsabili, è stata offerta una ricompensa di dieci milioni di pesos, pari a circa 2.340 euro.

Il ricovero in ospedale e l’attivazione del “codice bianco”

Mía, intorno alle 16:30 di martedì 26 maggio, è stata portata all’ospedale San Rafael dalla madre, che avrebbe mostrato un comportamento confusionario e non sarebbe riuscita a esprimersi in modo chiaro.

Secondo quanto spiegato dall’ospedale al quotidiano El Tiempo, è stato appurato che la donna si trovava sotto l’effetto di sostanze psicoattive.

La bimba presentava gravi segni di maltrattamenti, tra cui fratture alle gambe e segnali di presunti abusi sessuali. Il personale medico ha attivato il “codice bianco”, protocollo destinato all’assistenza delle vittime di violenza sessuale.

A causa delle gravi condizioni di salute, Mía è stata successivamente trasferita in un ospedale più attrezzato, dove è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica fino al decesso.

La madre è stata affidata alla sorveglianza della SIJIN, la polizia investigativa colombiana, per consentire gli accertamenti del caso.

La governatrice di Tolima: “Atto disumano”

Nel Paese, dopo la diffusione della notizia, c’è stata un’ondata di sdegno.

“Chiediamo che le autorità agiscano rapidamente e che il responsabile venga arrestato e condannato in modo esemplare. Tutto il peso della legge deve ricadere su chi ha commesso un atto tanto disumano”, ha scritto sui social la governatrice del Tolima, Adriana Magali Matiz.

La direttrice dell’ospedale San Rafael, Paula Góngora, ha riferito che il personale medico ha fatto tutto il possibile per stabilizzare la bambina, ma le sue condizioni erano estremamente gravi e non c’è stato modo di salvarla.

“Abbiamo fatto tutto il possibile per stabilizzarla e salvarla, ma era in condizioni disperate: aveva febbre altissima e convulsioni. È un caso che ci ha profondamente colpiti come professionisti della salute. Ed io sono stata colpita come madre e come donna”, ha affermato Góngora.

Il sindaco di El Espinal ha riferito che la SIJIN ha interrogato la madre della bambina, la nonna materna e altri familiari per chiarire i fatti e risalire al responsabile o ai responsabili, definendo la vicenda un omicidio.