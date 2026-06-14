Bimba di 7 anni muore a Licata durante il trasporto in ospedale, si è accasciata improvvisamente sulla sabbia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragedia in spiaggia nell’agrigentino. Nella località Marianello, a Licata, una bambina di sette anni ha accusato un malore improvviso ed è morta poco dopo. La famiglia ha chiamato i soccorsi quando ha visto la bambina accasciarsi sulla riva. Sono arrivati gli operatori del 118 ed è stato allertato anche l’elicottero di soccorso. La piccola però sarebbe deceduta durante il trasporto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Informata anche l’autorità giudiziaria.

Bimba di 7 anni muore in spiaggia

Tragedia a Licata, nell’agrigentino. Una bambina di sette anni è deceduta per quello che al momento viene definito “malore improvviso”. La bambina, originaria di Ravanusa, si trovava in spiaggia con la famiglia per una domenica al mare. Di preciso la località scelta per passare la giornata è stata quella di Marianello.

Sono stati proprio i parenti a notare per primi la situazione preoccupante. La bambina, che si trovava nella zona tra la spiaggia e l’acqua, sulla sabbia bagnata, si sarebbe accasciata a terra. Immediato l’allarme. Chiamati i servizi di emergenza, in poco tempo gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto la spiaggia con l’ambulanza e iniziato le manovre di rianimazione.

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La situazione è apparsa fin da subito molto grave, tanto da richiedere l’intervento del trasporto in elicottero per raggiungere l’ospedale adeguato più vicino. Purtroppo non c’è stato nulla da fare e la piccola è deceduta durante il viaggio in elisoccorso.

Cosa è successo?

Dalle prime informazioni non è chiaro cosa abbia causato il decesso della bambina. Si stava svolgendo una normale e tranquilla giornata in spiaggia, con la piccola sotto lo sguardo dei parenti.

Poi il malore: la bambina si è accasciata sul bagnasciuga. Tra gli altri bagnanti presenti sul momento, c’è stato chi ha tentato le prime manovre di rianimazione. Non si è perso un attimo secondo i racconti: veloce è stata la chiamata, l’intervento dei presenti e anche l’arrivo dei soccorsi.

Quando il personale del 118 è intervenuto, ha trovato una situazione già molto grave. Per alcuni minuti sono proseguite le manovre sulla spiaggia per stabilizzare la piccola prima del trasporto in ospedale. Ma data la situazione, con la spiaggia affollata e la piccola che non dava segni di miglioramento, è stato allertato l’elicottero di soccorso.

Le indagini

Data la giovane età della bambina e al momento l’assenza di informazioni su malattie pregresse che potrebbero motivare il malore e trovare una spiegazione a quanto accaduto, è stata allertata anche l’autorità giudiziaria.

Sul posto, non soltanto i soccorsi, ma anche la Guardia Costiera per le indagini del caso. Il pm di turno della Procura di Agrigento dovrà ora valutare se sono necessari ulteriori accertamenti e analisi.

La salma della bambina è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Caltanissetta e resta a disposizione della decisione del pm di eseguire un’autopsia per far luce sulla tragedia.