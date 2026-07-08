Bimba di 8 anni morta nell'incidente sull'A1 a Roncopascolo, l'auto si è ribaltata finendo fuori strada

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un’auto si è ribaltata sulla A1, al chilometro 106, nei pressi di Roncopascolo, in provincia di Parma. Nell’incidente è rimasta uccisa una bambina di 8 anni, che viaggiava nella vettura con i suoi genitori, entrambi feriti gravemente e portati in ospedale. La macchina sarebbe finita fuori strada e non risultano altri veicoli coinvolti.

Auto si ribaltata in A1, morta una bambina

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto al chilometro 106 della A1, nel tratto di autostrada che attraversa la provincia di Parma, all’altezza del comune di Roncopascolo.

La vittima viaggiava in auto insieme ai suoi genitori, residenti proprio in provincia di Parma, quando la vettura si è ribaltata uscendo di strada.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

I due genitori sono rimasti feriti in modo mediamente grave, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, e sono stati trasportati in ospedale.

L’intervento dei soccorsi e le indagini delle autorità

Sul posto sono arrivati i soccorsi in breve tempo, con un’ambulanza del 118 e con i vigili del fuoco per estrarre le persone rimaste coinvolte nell’incidente dall’auto.

La bambina era però già morta quando i soccorritori l’hanno raggiunta. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia stradale, che ha iniziato a effettuare i primi rilievi.

Secondo le ricostruzioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente. L’auto si sarebbe ribaltata da sola, finendo quindi fuori strada.

Code sulla A1 a causa dell’incidente

Autostrade per l’Italia segnala che nella zona dell’incidente si sono create code di 8 chilometri tra Fidenza e Parma, in direzione di Bologna. Percorrere il tratto di strada interessato richiede circa mezz’ora in più del dovuto.

Per chi proviene da Milano e deve recarsi in zona, l’uscita consigliata è a Fidenza. Per le lunghe percorrenze, invece, da Milano si consiglia di utilizzare l’autostrada A4.

Da lì Autostrade per l’Italia indica di prendere la A22 Modena-Brennero, in direzione Sud, per superare la coda e arrivare nella zona di Bologna senza incontrare particolare traffico.