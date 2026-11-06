Bimba di 9 anni esclusa della mensa scolastica a Taranto "per 12 euro", Comune si difende: "Famiglia avvisata"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una bimba di 9 anni è stata esclusa dalla mensa scolastica per un presunto debito pregresso di circa 12 euro. L’ammanco, però, non sarebbe mai stato contestato alla famiglia. La vicenda si è verificata a Taranto e il padre della piccola, assistito dall’avvocato Fabrizio Del Vecchio, ha inviato nelle scorse ore una diffida al Comune della città pugliese, chiedendo l’immediata riammissione al servizio e riservandosi, in caso contrario, di ricorrere al giudice.

Taranto, bimba esclusa dalla mensa scolastica: il padre diffida il Comune

La vicenda, come riporta l’ANSA, ha visto, suo malgrado, protagonista una bambina che frequenta il plesso di un istituto comprensivo, con orario continuato dalle 8 alle 16. Il 2 novembre scorso il padre dell’alunna avrebbe prelevato anticipatamente dalla scuola la figlia, dopo che l’istituto aveva segnalato la mancata consegna del pasto per la piccola.

Alla bimba non sarebbe stato dato il cibo a causa di una comunicazione degli uffici comunali legata a una presunta morosità dell’anno scolastico precedente. Secondo quanto scritto nella diffida dal genitore, il debito non sarebbe mai stato precedentemente comunicato alla famiglia, la quale ha fatto sapere che avrebbe provveduto a saldarlo qualora fosse stata informata.

ANSA

“La mensa scolastica – si legge nell’atto scritto dal legale Fabrizio Del Vecchio – in particolare nelle scuole a tempo pieno, non è un servizio pubblico a domanda individuale meramente accessorio, bensì un momento essenziale e integrante del percorso formativo, didattico e del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito”.

L’avvocato ha aggiunto che la scelta presa espone la minore a “una traumatica ed inaccettabile discriminazione ed emarginazione davanti ai propri compagni di classe”. La diffida chiede al Comune di riattivare il servizio entro 24 ore dalla segnalazione. “Pur restando fermo il legittimo diritto del Comune di avviare le ordinarie procedure di recupero crediti nei confronti dei genitori – ha continuato Del Vecchio – è totalmente illegittimo rivalersi sul minore sospendendo l’erogazione del pasto”. Se la piccola non potrà usufruire della mensa nelle prossime ore, ha spiegato ancora l’avvocato, non si esclude che verrà presentato ricorso alle competenti sedi giudiziarie, anche per il risarcimento dei danni.

Il padre della bimba: “Situazione devastante”

Sulla vicenda si è espresso ai microfoni dell’ANSA anche il padre della bimba, affermando che “vedere una bambina allontanata dalla mensa scolastica e dai compagni di classe, in un’età così particolare, è devastante“. Da quanto emerso, il presunto insoluto è stato prima quantificato in 38,40 euro e poi ridotto a 12,80 euro.

“Siamo rimasti scioccati. Non si nega soltanto il pasto, ma – ha aggiunto il genitore – anche il diritto allo studio”. L’uomo ha proseguito dicendo di essere stato contattato il 2 novembre dalla scuola, la quale gli ha chiesto di prelevare la figlia alle 13 anziché alle 16.15, orario di uscita previsto.

“Da quanto ho capito – ha dichiarato il padre – è un modus operandi degli uffici comunali della scuola. È accaduto anche nei giorni successivi”. Dopo l’episodio ha recapitato alla scuola e al Comune una Pec tramite cui ha domandato chiarimenti, ma avrebbe ricevuto risposte contraddittorie.

“La scuola – ha riferito il genitore – dice che non è di sua competenza, mentre il Comune riferisce che non è stato comunicato l’elenco dei nominativi e che c’era un insoluto degli anni precedenti. Ho chiesto l’accesso agli atti perché devono dimostrare da dove deriva quella somma. Prima 38,40 euro, poi 12,80, riportati in uno screenshot senza intestazione. Nessuno si vuole assumere la responsabilità“.

L’uomo ha proseguito osservando che avrebbe potuto essere avvisato del presunto insoluto, cosa che non sarebbe avvenuta:”Potevano inviarmi una comunicazione per il pagamento, ma in questi mesi non ho ricevuto nulla. Non puoi dire che se non paghi 12 euro non faccio entrare la bambina a mensa. Questo comportamento è aberrante“. E ancora: “Poi devo tutelare mia figlia. Le ho detto: oggi dobbiamo andare dalla nonna che ha fatto la pasta al forno. A questo siamo arrivati, è una situazione assurda”.

La posizione del Comune: “Episodio spiacevole”

“Alla bambina non è stato sottratto il pasto davanti ai suoi compagni, al momento del pranzo: la famiglia era stata avvisata e ha potuto prelevarla prima della pausa”. Lo ha dichiarato l’assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, Maria Lucia Simeone. “È un episodio spiacevole sul quale stiamo effettuando i dovuti approfondimenti”, ha sottolineato, assicurando che la vicenda verrà ricostruita dettagliatamente.

Secondo la versione di Simeone, che cozza con quella del padre della bimba, il referente scolastico del servizio avrebbe avvisato preventivamente la famiglia, in considerazione di una morosità consolidata. “Ci riserviamo di approfondire la dinamica per assicurarci che sia stata preservata la serenità della bambina”, ha aggiunto l’assessora. E ancora: “La direzione Pubblica istruzione lo scorso 15 aprile aveva comunicato per la prima volta alla famiglia l’esistenza di una morosità”.

Simeone ha anche spiegato che la posizione debitoria sarebbe stata quotidianamente visibile sulla piattaforma usata per la prenotazione dei pasti, sia fino alla conclusione del precedente anno scolastico sia con la riattivazione del servizio a ottobre. “Hanno continuato a utilizzare la piattaforma senza saldare mai il debito pregresso”, ha chiosato.

Secondo i dati citati dall’amministrazione, l’alunna avrebbe sfruttato la refezione senza pagare per diversi mesi, mentre la famiglia avrebbe accumulato un insoluto di 38 euro, superando la soglia di 30 euro fissata dal regolamento comunale. “A queste condizioni è evidente come il servizio potesse essere sospeso dalla scuola di appartenenza fino al ripianamento del debito”, ha concluso Simeone.