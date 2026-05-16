Bimba di due anni muore travolta da un'auto in retromarcia a Taranto, corsa in ospedale inutile

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia. La piccola (investita vicino alla sua abitazione) è stata portata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è però arrivata già priva di vita.

Bimba morta a San Marzano di San Giuseppe

A San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di due anni ha perso la vita.

la piccola è stata investita da un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia nei pressi della sua abitazione.

L’uomo alla guida della macchina si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.

La tragedia vicino a casa

L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di venerdì 15 maggio.

Quando è stata colpita e travolta dalla macchina, la piccola si trovava nei pressi dell’abitazione dei genitori, di origine marocchina. Anche la persona che era alla guida dell’auto è di origine marocchina ed è un amico di famiglia.

I carabinieri sono al lavoro ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e anche per accertare eventuali responsabilità.

Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.

Inutile la corsa in ospedale

Subito dopo l’incidente la bimba è stata portata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I soccorsi sono stati purtroppo inutili: la piccola, infatti, è arrivata in ospedale che era già priva di vita.

La salma della piccola vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.