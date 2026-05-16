Bimba di due anni muore travolta da un'auto in retromarcia a Taranto, corsa in ospedale inutile
La tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) vicino all'abitazione della bimba di due anni, travolta da una macchina in retromarcia
Tragedia a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Una bambina di due anni è morta dopo essere stata investita da un’auto durante una manovra in retromarcia. La piccola (investita vicino alla sua abitazione) è stata portata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è però arrivata già priva di vita.
Bimba morta a San Marzano di San Giuseppe
A San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di due anni ha perso la vita.
la piccola è stata investita da un’auto che stava effettuando una manovra in retromarcia nei pressi della sua abitazione.
L’uomo alla guida della macchina si è fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
La tragedia vicino a casa
L’incidente è avvenuto intorno alle 21:30 di venerdì 15 maggio.
Quando è stata colpita e travolta dalla macchina, la piccola si trovava nei pressi dell’abitazione dei genitori, di origine marocchina. Anche la persona che era alla guida dell’auto è di origine marocchina ed è un amico di famiglia.
I carabinieri sono al lavoro ricostruire con precisione la dinamica della tragedia e anche per accertare eventuali responsabilità.
Il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e disporrà gli approfondimenti necessari.
Inutile la corsa in ospedale
Subito dopo l’incidente la bimba è stata portata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.
I soccorsi sono stati purtroppo inutili: la piccola, infatti, è arrivata in ospedale che era già priva di vita.
La salma della piccola vittima è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.