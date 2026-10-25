Bimba di tre anni uccisa dalla madre a Tortona, gli ultimi messaggi di Viktorija Timofeeva alla vicina

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A Tortona una bimba di tre anni e mezzo è stata uccisa dalla madre. L’infanticida è Victoria Timofeeva, che poi ha tentato di togliersi la vita. La piccola vittima si chiamava Alessandra. Prima del gesto, la donna aveva inviato alcuni messaggi alla vicina della casa famiglia in cui viveva con la bambina. Il primo era relativo al funzionamento della serratura di casa. L’ultimo messaggio, invece, si concludeva con la parola “Perdonatemi”.

Bimba uccisa dalla madre a Tortona

“Per favore domani mattina vieni ad aprire la porta di casa mia. La serratura non funziona bene”, ha scritto Victoria Timofeeva alla vicina.

Dopo un’ora è arrivato un altro messaggio: “Non venire più. Non c’è più bisogno. Perdonatemi“.

ANSA

La donna ha ucciso la bimba con un coltello e poi ha tentato di uccidersi, non riuscendoci. Ha così chiamato in lacrime il 112. Poi si è chiusa nel mutismo e di fronte a pm e gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ora si trova in carcere a Vercelli.

La denuncia contro l’ex compagno

Nel 2024 Victoria Timofeeva aveva denunciato per lesioni l’ex compagno e padre di sua figlia. Per quel caso la Procura di Alessandria ha chiesto l’archiviazione, ma la donna è stata presa in carico da centri antiviolenza ed associazioni. Madre e figlia avevano vitto e alloggio garantiti.

La donna, di origine russa, stava cercando di rifarsi una vita. Cercava lavoro, ma incassava solo dei no. A pesare, anche il fatto che non fosse automunita e che non fosse disponibile al tempo pieno.

Giovedì 22 ottobre, giorno dell’udienza sull’affidamento, il giudice ha sollecitato il rispetto dell’accordo stabilito: “Deve consentire al padre di vedere la bambina, due volte alla settimana, in luogo neutro”. Poi la tragedia.

La versione del padre

“Non mi faceva vedere mia figlia. Ho fatto di tutto per riabbracciarla, volevo far valere i miei diritti di padre. Ma adesso lei me l’ha tolta per sempre”. Così si dispera il papà della piccola Alessandra, in uno sfogo raccolto da Repubblica. “Volevo soltanto fare il padre, vederla crescere”.

Victoria Timofeeva “è una donna che si è sentita sola, abbandonata. Nessun lavoro, nessun familiare vicino, nessun punto di riferimento”. Queste le parole della sua avvocata, Federica Tartara.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.