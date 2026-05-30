Bimba morta a Bordighera, costretta a fumare nel video che ha portato all'arresto del compagno della madre

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Tra le prove che hanno portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il compagno della madre della bambina di due anni morta a Bordighera lo scorso febbraio ci sarebbe anche un video in cui la bimba viene costretta a fumare una sigaretta proprio dal 42enne che si trova ora in carcere. Secondo i giudici, si tratterebbe di una prova importante perché dimostrerebbe le condizioni in cui la vittima era costretta a vivere.

Il video in cui la bambina morta a Bordighera viene costretta a fumare

Nella mattinata del 30 maggio è stata deliberata la custodia cautelare in carcere per il compagno della madre della bambina trovata morta e con gravi lesioni nella sua casa di Bordighera lo scorso 9 febbraio.

Tra le prove che i giudici hanno allegato all’ordinanza di 33 pagine con cui hanno motivato la richiesta di arresto ci sarebbe anche un video in cui la bambina viene costretta proprio dal 42enne a fumare una sigaretta.

ANSA

Secondo l’agenzia di stampa Ansa, nelle immagini la bambina si rifiuterebbe e scoppierebbe a piangere mentre un gruppo di adulti presenti ride della scena.

Le motivazioni dell’arresto del compagno della madre della bambina

Il video farebbe parte dell’impianto accusatorio che la procura ha elaborato per arrivare all’arresto dell’uomo. L’ordinanza parla di indizi “gravissimi” a suo carico.

La condotta dell’uomo nei confronti della bambina viene definita “atroce“, l’indole del 42enne “crudele” e il contesto in cui la bimba viveva di “vessatoria prevaricazione”.

A questo si aggiungono anche alcuni dettagli relativi alla morte della bambina, che non sarebbe stata portata in ospedale dopo le percosse che avrebbe subito, nonostante le sue condizioni fossero già gravissime.

La svolta nelle indagini sul caso di Bordighera

Il caso ha richiesto quasi quattro mesi di indagini per arrivare alla svolta che ha portato all’arresto del compagno della madre della bambina morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio.

La madre era già stata arrestata per non aver portato la bambina in ospedale ma essere tornata in auto a casa propria dall’abitazione del compagno, dove si sarebbero svolte le violenze.

Due gli elementi che hanno portato all’arresto del compagno della donna. Le testimonianze delle due sorelle della vittima, allontanate dalla madre e affidate a una struttura protetta, e le foto e il video che testimonierebbero i maltrattamenti contro la bambina ritrovati nel telefono del 42enne.