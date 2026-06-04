Bimba morta a Bordighera, dalla sorella che le faceva da madre al silenzio dei nonni: viaggio nella famiglia

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

La pm Veronica Meglio, titolare dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice a Bordighera, ha scritto che nonostante fossero evidenti le violenze e le percosse subite dalla piccola, “né la madre, né gli altri familiari, e in particolare i nonni materni facevano nulla per sottoporla ai dovuti e necessari soccorsi”. Dalla relazione emerge anche che era la sorella più grande di Beatrice a “chiamare costantemente la madre per aggiornarla sulle condizioni della piccola”.

Bimba morta a Bordighera, cosa dicono le carte

Secondo le accusa, la piccola Beatrice, di due anni, sarebbe morta a causa delle percosse ricevute dalla madre, Emanuela Aiello, e dal compagno di lei, Manuel Iannuzzi.

Entrambi sono indagati: la madre di Beatrice, 44 anni, è in carcere dallo scorso febbraio mentre il compagno, 42enne, è stato arrestato a fine maggio.

La procura ha modificato l’ipotesi iniziale di omicidio preterintenzionale in maltrattamenti aggravati dalla morte. Secondo gli inquirenti, infatti, il decesso sarebbe l’esito tragico di mesi di violenze, abusi fisici e gravi privazioni ambientali.

La sorella maggiore che faceva da madre a Beatrice

La situazione, e il contesto familiare, in cui la piccola è stata costretta a vivere, emergono dalle 54 pagine che compongono la relazione della pm Veronica Meglio.

Come riporta anche il Corriere della Sera, il magistrato ha scritto della maturità della sorella più grande di Beatrice, di 9 anni, che “chiamava costantemente la madre per aggiornarla sulle condizioni della piccola”.

Era sempre lei, la sorella maggiore, a prepararle da mangiare e a cambiarla: a farle, insomma, da madre. La pm ha poi scritto che “particolarmente rilevanti sono le fotografie” che la bambina “scattava a Bea per trasmetterle alla madre”.

Scatti che “riportano le gravi ecchimosi sul volto“, documentati “ininterrottamente tra il 31 dicembre 2025 e il 3 febbraio”.

Il silenzio dei nonni

Nonostante fossero evidenti le violenze e le percosse subite dalla piccola, nessuno, a parte la sorella maggiore, avrebbe cercato di fare qualcosa.

“Né la madre, né gli altri familiari, e in particolare i nonni materni facevano nulla per sottoporla ai dovuti e necessari soccorsi”, ha scritto ancora la titolare dell’inchiesta.

Nelle carte consegnate al gip di Imperia dopo l’arresto di Emanuela Aiello e Manuel Iannuzzi, si legge che “per più di un mese Beatrice ha sempre avuto il volto deturpato da vistose ed estese ecchimosi”.

Interrogati la madre e il compagno

Gli interrogatori di garanzia dei due indagati si sono svolti davanti al gip.

Manuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha messo a verbale che si sente sconvolto ed è poi tornato nel carcere di Genova.

Emanuela Aiello ha ribadito di non aver mai picchiato Beatrice e nemmeno le altre due figlie. Ha ammesso di aver a volte lasciato sole le figlie per stare con il compagno e ha ammesso il consumo di alcol e droga, negandone comunque l’abuso.