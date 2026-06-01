Bimba morta a Bordighera, Emanuel Iannuzzi trasferito al carcere Marassi: rischia una pena fino a 24 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Trasferito nel carcere Marassi di Genova Emanuel Iannuzzi, arrestato per la morte della bambina di due anni a Bordighera insieme alla compagna e madre della vittima, Manuela Aiello. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola Beatrice, ma mentre la donna era stata arrestata lo scorso febbraio, il 42enne è finito in manette dopo mesi, a seguito dei diversi elementi sulle sevizie trovati nel suo cellulare.

L’arresto di Emanuel Iannuzzi

La svolta nelle indagini sulla morte di Beatrice Aiello sarebbe arrivata proprio grazie alle foto e ia video del volto e del suo corpicino tumefatti, emersi dall’analisi del telefono di Iannuzzi.

Sevizie e atti di crudeltà reiterati nel tempo che hanno delineato un chiaro e gravissimo quadro indiziario, sufficiente per portare in cella il 42enne.

ANSA/Facebook

Le indagini della bimba morta a Bordighera

In carcere era stata condotta la madre della piccola vittima, Manuela Aiello, già il 9 febbraio, giorno in cui la coppia ha chiamato i soccorsi affermando che la bimba fosse morta cadendo dalle scale nella casa di Bordighera.

Una montatura per i magistrati, secondo i quali la piccola è invece morta in seguito a violenze come continui schiaffi e pugni, fino a vere e proprie sevizie, che da mesi subiva da parte della madre e del compagno.

Crudeltà confermate inoltre anche dalle sorelline della vittima, di 9 e 7 anni, le quali avrebbero raccontato ai pm come la mattina della morte la coppia avrebbe cercato di far riprendere la bimba tenendola “sott’acqua, poi le hanno dato dello zucchero”, ma senza mai rivolgersi ai medici.

Un quadro accusatorio che ha portato i pm a cambiare l’ipotesi di reato da omicidio preterintenzionale a maltrattamenti aggravati dalla morte.

“Se l’omicidio preterintenzionale è punito da 10 a 18 anni, il maltrattamento aggravato dalle due circostanze contestate prevede una pena da 12 a 24 anni” ha spiegato il procuratore di Imperia Alberto Lari.

Come riportato da Ansa, gli interrogatori di Emanuel Iannuzzi e Manuela Aiello sono fissati per mercoledì 3 giugno.

Assistito dai legali Maria Gioffré e Cristian Urbini, il 42enne si presenterà per primo davanti al gip per la convalida dell’arresto, mentre dopo sarà il turno della madre della vittima, affiancata dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni.

Il trasferimento dal carcere

Nel frattempo Iannuzzi è stato portato dal carcere di Sanremo di Valle Armea alla casa circondariale di Marassi a Genova.

Un trasferimento reso necessario per la presenza nel primo penitenziario sia del padre biologico delle figlie di Manuela Aiello, Maurizio Rao, che aveva dato mandato al suo legale di presentare una denuncia per omissione di soccorso nei confronti del 42enne, sia del papà dello stesso Iannuzzi.

Quest’ultimo è stato arrestato nello stesso giorno del figlio, per il possesso di due chili di tritolo con miccia, trovati dai carabinieri nella cantina durante la perquisizione relativa al fermo del 42enne.