Bimba morta a Bordighera, i messaggi terribili di Manuel Iannuzzi alla piccola: la sua avvocata li condanna

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Sono emersi dalle carte delle indagini della procura sulla morte della bambina di Bordighera, i messaggi che Manuel Iannuzzi, il compagno della madre della vittima, mandava alla bimba. Gli avvocati dell’uomo hanno condannato questi messaggi, sottolineando che necessitano però sia di essere ammessi agli atti, sia di essere contestualizzati, per costituire una prova. Hanno parlato anche gli avvocati della madre, che continua a negare di aver mai assistito ad atti di violenza nei confronti della figlia, smentendo la ricostruzione della procura.

I messaggi di Iannuzzi contro la figlia della compagna

Il Corriere della Sera ha rivelato alcuni messaggi che Manuel Iannuzzi, accusato di aver causato la morte della bambina di due anni trovata senza vita nella casa della madre a Bordighera nelle prime ore del 9 febbraio scorso, avrebbe mandato alla madre e alla sorella della vittima.

Frasi come “Ora mi porto via la mamma e non torna più” e “Speriamo che si svegli tra sei mesi”, rivolte alla bambina, stanno venendo esaminate dagli investigatori.

ANSA

L’ipotesi è che l’uomo abbia picchiato la bambina nel proprio appartamento. La madre l’avrebbe poi portata nella propria abitazione, dove la piccola sarebbe morta dopo tre giorni di agonia.

Le parole degli avvocati

La trasmissione MorningNews di Canale 5 ha intervistato l’avvocata Maria Gioffrè, chiedendole conto dei vocali.

La legale ha risposto: “Tutto il team difensivo condanna ogni tipo di violenza. Poi bisogna contestualizzare tutto quello che è emerso dalle carte. Noi non abbiamo avuto modo di visualizzare le prove”.

Anche l’altro avvocato di Iannuzzi, Cristian Urbini, è intervenuto alla trasmissione Storie Italiane di Rai 1, parlando dell’interrogatorio dell’uomo:

“Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una scelta difensiva, era sua volontà dare le sue spiegazioni. Non abbiamo gli atti processuali, per questo gli abbiamo consigliato di non rispondere. È sotto shock e manifesta la propria innocenza”.

La madre della bambina nega ogni violenza

Hanno parlato con la stampa anche gli avvocati della madre della bambina morta a Bordighera lo scorso febbraio, a seguito di un nuovo interrogatorio della donna.

“Ha negato ancora di aver mai messo le mani addosso alle sue figlie, né alla vittima né alle altre, e ha detto che in sua presenza non ha mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie” ha specificato l’avvocato Bruno Di Giovanni.

“Chiede spesso dei bambini. C’è stata un’udienza apposita al tribunale civile di Imperia per l’attivazione degli incontri, cosa che ha chiesto il giudicante delegando ai servizi sociali, che però non hanno risposto” ha poi raccontato l’altra legale, Laura Corbetta.