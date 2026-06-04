Bimba morta a Bordighera, il nonno contro Emanuela Aiello: "Disse che era caduta, oggi le volterei le spalle"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il nonno materno della piccola Beatrice, la bimba morta dopo presunti maltrattamenti a Bordighera, sostiene di aver visto solo “dei lividi sulla fronte” e di non aver mai saputo delle violenze in casa di sua figlia Emanuela Aiello. Una versione che alimenta dubbi e presenta incongruenze: le lesioni erano evidenti già da mesi e documentate da fotografie considerate “sconvolgenti” da chi le ha visionate.

Parla il nonno della bimba morta a Bordighera

L’intervista al nonno materno di Beatrice, la bimba morta a Bordighera, è andata in onda durante la trasmissione televisiva “Storie Italiane”. Il padre di Emanuela Aiello ha raccontato la propria versione dei fatti, sostenendo di non essere mai stato a conoscenza delle violenze che, secondo l’accusa, sarebbero state inflitte alla piccola per lungo tempo.

“Abbiamo visto solo dei lividi sulla fronte” ha affermato l’uomo, respingendo ogni ipotesi secondo cui la famiglia materna fosse a conoscenza delle condizioni della bambina.

ANSA

“Ma secondo voi se sapevamo che le bambine venivano picchiate stavamo tranquilli a casa? Io la vedevo una volta alla settimana, non è che ci vedevamo tutti i giorni con mia figlia. Cosa sapevamo noi di mia figlia, dove era, cosa faceva, cosa non faceva?” ha sostenuto.

Le rassicurazioni di Emanuela Aiello

Il nonno ha spiegato di essersi fidato delle rassicurazioni ricevute dalla madre della bambina. “Le abbiamo detto: ‘L’hai portata a farla vedere?’ ‘Sì, l’ho portata al pronto soccorso, l’ho portata dal pediatra’. Eravamo tranquilli”.

Significativo anche il passaggio relativo alle sorelline della vittima, che secondo il nonno non avrebbero mai raccontato nulla ai familiari. L’uomo sostiene inoltre che alle bambine venisse proibito di contattare i parenti: “Gli impedivano di telefonare a noi qua, di farci sapere le cose.”

Nel finale dell’intervista, interrogato su cosa direbbe oggi alla figlia, indagata nell’inchiesta con il compagno Manuel Iannuzzi, il nonno ha pronunciato una frase molto dura: “Se avessi modo di vederla, le girerei le spalle”.

Cosa non torna nel racconto

Dopo la messa in onda dell’intervista, nello studio del programma televisivo si è dibattuto sulla versione dei familiari della bambina. Alessandro Politi, che ha realizzato l’intervista per “Storie italiane”, ha sottolineato alcuni aspetti che, a suo giudizio, contrastano con quanto emerge dagli atti dell’indagine.

Il cronista ha spiegato di aver visionato le fotografie raccolte dagli investigatori, definendole “terrificanti” e sostenendo che mostrerebbero una bambina con lesioni diffuse, visibili già tra novembre e dicembre.

Secondo quanto riferito, le immagini documenterebbero traumi al volto, agli occhi, alle gambe e ad altre parti del corpo, condizioni che renderebbero difficile sostenere che i segni fossero limitati a un semplice livido sulla fronte osservato pochi giorni prima del decesso.

L’elemento ritenuto più problematico riguarda proprio la frequenza degli incontri descritta dal nonno. Se davvero la bambina veniva vista con regolarità, almeno una volta alla settimana, il giornalista ritiene che le lesioni documentate nelle fotografie sarebbero state difficilmente ignorabili.