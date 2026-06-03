Bimba morta a Bordighera, il padre piange in carcere e Manuel Iannuzzi dice d'essere innocente: le rivelazioni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Come riferito dal suo avvocato difensore, Manuel Iannuzzi continua a professarsi innocente per quanto riguarda la morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni uccisa a Bordighera il 9 febbraio 2026. Intanto il padre biologico della vittima, Maurizio Rao, in carcere per fatti non legati alla tragedia della bimba, ha fatto sapere tramite il suo legale di provare “orrore” per quanto accaduto. Parole pronunciate in lacrime di fronte all’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, il quale “non si aspetta nulla” dall’interrogatorio di garanzia del compagno di Emanuela Aiello.

Cosa ha detto Maurizio Rao, padre biologico di Beatrice

Il legale di Maurizio Rao ha raccontato ai microfoni di Morning News di essersi recato in visita dal suo assistito presso l’istituto penitenziario di Sanremo, nel quale dovrà scontare la pena fino al 2027.

“Non nego che ha pianto vicino a me, dicendo che la sua bambina è stata uccisa in maniera selvaggia e bestiale“, ha riferito l’avvocato Scaffidi Fonti. “Ci aspettiamo quantomeno che la madre dica finalmente la verità”.

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E ancora, riferendosi invece a Manuel Iannuzzi: “Da lui non ci aspettiamo nulla. Tale è il cinismo che ha dimostrato durante le violenze e poi anche dopo la morte, che sinceramente non ci aspettiamo proprio nulla”.

Alla domanda se i servizi sociali avessero attenzionato la famiglia di Bordighera, il legale ha risposto: “Quando Maurizio Rao non era ancora in carcere, nessuno aveva attenzionato nulla“.

Al suo difensore Rao ha inoltre detto che “adesso voglio solo riabbracciare le altre mie due figlie o almeno parlare con loro visto che da un mese non le sento neanche”.

Cosa ha detto Manuel Iannuzzi nell’interrogatorio di garanzia

Come previsto alla vigilia, Manuel Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’interrogatorio di fronte al giudice Massimiliano Botti è terminato intorno alle 12:30.

Le autorità l’hanno definita un’udienza lampo, al termine della quale il 42enne è stato nuovamente trasferito nel carcere di Genova dov’è detenuto dallo scorso fine settimana. Dopo di lui, dal gip è entrata Emanuela Aiello

Quella frase di Emanuela Aiello al padre di Beatrice

“Non sono stata io”, ha dichiarato la madre di Beatrice rivolgendosi a Maurizio Rao in sede civile, quando i due si sono trovati faccia a faccia per la prima volta dopo la morte della bambina. Si trattava di un’udienza già programmata da tempo per l’affidamento delle figlie.

A riferirlo è lo stesso avvocato Fabio Scaffidi Fonti, assieme al collega Mario Ventimiglia. “L’unica frase che lui le ha detto è stata: dimmi la verità“, ha proseguito il legale. Allorché la 44enne ha risposto: “Non sono stata io”.

Sul fronte delle misure cautelari, il legale si è soffermato sulla permanenza in carcere di Iannuzzi: “È il minimo. Era scontato che restasse in carcere, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati”.

Lo stato delle indagini sul caso di Bordighera

Precisando di non aver avuto altri contatti col suo assistito dopo la circostanza dell’arresto, il legale di Iannuzzi ha detto ai microfoni di Morning News di attendere di visionare gli atti processuali.

Stesso discorso anche le foto della piccola Beatrice, immortalata con lividi ed ecchimosi, trovate nel cellulare di Iannuzzi. “Non abbiamo ancora ricevuto questo materiale. Una volta che lo avremo, mi confronterò col mio assistito”.

Le manette sono scattate anche per il padre di Manuel Iannuzzi, arrestato dopo che in casa sua sono stati trovati due chili di tritolo e un vero e proprio arsenale. Dalle indagini è emerso inoltre il grave “contesto di degrado” in cui vivevano le figlie di Emanuela Aiello.

Gli investigatori ritengono che i maltrattamenti su Beatrice proseguissero dallo scorso autunno. Schiaffi, percosse e vessazioni verbali anche a danno delle sorelle maggiori di 7 e 9 anni, soprattutto quando cercavano di difendere la piccola.

In diverse occasioni le maggiori avrebbero dovuto accudire la sorellina, mentre la madre si intratteneva presso l’abitazione del compagno. La stessa bimba di 9 anni ha raccontato di aver assistito più volte alle violenze su Beatrice, imprimendo una svolta alle indagini.