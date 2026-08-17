Bimba morta a Bordighera, l'avvocato di Manuela Aiello sulle violenze e gli "interventi correttivi educativi"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La piccola Beatrice non avrebbe fumato né subito violenze da parte della madre. Lo sostiene l’avvocata di Manuela Aiello, la donna in carcere per omicidio aggravato per la morte della figlia di due anni, trovata senza vita nella casa di Bordighera dove viveva con la famiglia, di cui è accusato anche il compagno Emanuel Iannuzzi. Attraverso il suo rappresentante legale, la 43enne ha negato di aver commesso atti di violenza sulla piccola, ma anzi di essere intervenuta in difesa della bambina durante gli episodi “sporadici” di maltrattamenti compiuti dall’uomo.

Le conferme dall’autopsia su Beatrice

La versione di Manuela Aiello è stata ribadita dal suo difensore, l’avvocata Laura Corbetta, in un’intervista rilasciata alla trasmissione Morning News, su Canale 5.

Commentando le conferme arrivate dall’autopsia sulla piccola Beatrice, la rappresentante legale della madre ha constatato le emorragie rilevate sul corpo “a livello cerebrale, a livello del cuoio capelluto, intestinale, pelvico e pancreas”, ma precisando che le aree nerastre riscontrate nei polmoni della bambina non sarebbero necessariamente legate al fatto che sia stata costretta a fumare “perché potrebbe anche essere riconducibile a fuliggine oppure polvere, oppure anche il fumo passivo”.

ANSA

Il video sul fumo

Il riferimento è al video acquisito tra gli elementi dell’indagine, che mostrerebbe Iannuzzi forzare la bambina a fumare una sigaretta.

Secondo l’avvocata, da quanto si vede nel filmato non è possibile dire che la piccola Beatrice stesse fumando, perché “praticamente si vede che alla bambina viene appoggiata sul labbro questa sigaretta spenta che poi viene accesa, si vede un po’ di fumo e la bambina poi la toglie e la respinge“.

Per la rappresentante legale, quelle immagini sarebbero anzi “la prova del fatto che la bambina non poteva aver fumato perché altrimenti non l’avrebbe respinta così, non avrebbe fatto questi questa espressione di disagio”.

Le violenze sulla bimba morta

All’inviata della trasmissione condotta da Dario Maltese, l’avvocata ha dichiarato che se la madre avesse visto delle violenze sulla figlia “sarebbe intervenuta“.

“La bimba era molto vivace – ha sottolineato riportando le parole della sua assistita – quindi a volte si rendevano necessari degli interventi correttivi educativi che qualsiasi genitore avrebbe posto in essere. Mi ha riferito ad esempio che la bambina in un’occasione aveva rovesciato tutto un barattolo di popcorn o comunque di cereali in un cassetto, quindi insomma era molto vivace e anche diciamo così non tanto obbediente”.

Secondo la rappresentante legale di Manuela Aiello, le violenze da parte del compagno sarebbero invece capitate “sporadicamente, ma lei è sempre intervenuta a difesa riprendendo il compagno, dicendo che lui avrebbe dovuto adottare tutta la pazienza del caso perché si tratta di una bambina di 2 anni”.

L’avvocata ha infine tenuto a ribadire la natura occasionale dei maltrattamenti e che la madre non avrebbe avuto modo di “rendersi conto“: “Probabilmente c’è stata una precipitazione degli eventi tale che non ha permesso alla signora di dire: ‘Fermiamoci un attimo e vediamo cosa sta succedendo alla mia famiglia'”.