Bimba morta a Bordighera, l'inviato di Storie Italiane descrive le foto dopo le botte: "Massacrata, un pugile"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il caso della bimba morta a Bordighera continua a tenere banco sui giornali e nelle tv. Alessandro Politi, inviato della trasmissione Storie italiane in onda su Rai 1, dopo aver intervistato i nonni materni ha avanzato dubbi sulla loro ricostruzione e sul ruolo della madre: per il giornalista, infatti, è impossibile che nessuno abbia mai notato il volto tumefatto della piccola. Descrivendo le foto, che “non possono andare in onda”, la bimba di 2 anni “è stata massarata, sembrava un pugile dopo un incontro all’ultimo sangue”.

Il racconto del nonno materno

Il nonno materno, intervistato dal programma condotto da Eleonora Daniele, giovedì 4 giugno ha dichiarato che aveva notato un segno sulla fronte della piccola e che la figlia, ossia la madre della bimba, gli avesse spiegato che era caduta dal lettino, affermando di averla poi fatta vedere in ospedale e al pediatra.

Una versione a cui l’uomo avrebbe creduto, anche perché non vedeva la figlia e le nipoti tutti i giorni, ma solo settimanalmente.

I dubbi di Alessandro Politi

Dopo la messa in onda dell’intervista, l’inviato Alessandro Politi ha espresso tutti i suoi dubbi.

“Rimanendo garantisti, bisogna però fare degli appunti e precisazioni anche in merito a quanto emerso da questa intervista rilasciata dai nonni materni, perché purtroppo ci sono delle evidenze che cozzano pesantemente rispetto alla loro posizione, che noi rispettiamo”, ha esordito.

Il giornalista ha poi affermato di aver visto le foto della bimba dopo le botte, “terrificanti, documentano in modo oggettivo che avesse delle lesioni impossibili da non vedere già da dicembre. E questo lo documenta la Procura. (…) Noi non possiamo mostrare queste foto, perché sono veramente, lo dico davvero col massimo del rispetto, terrificanti. Una bimba di 2 anni massacrata in tutto il corpo e in viso con delle lesioni inimmaginabili, sono intransmettibili queste immagini. Già le aveva da fine novembre-dicembre, quindi se i nonni hanno visto la bambina almeno altre due volte da dicembre non potevano non vederle“.

Così come non potevano essere state notate dalla madre, Emanuela Aiello, e da “tutte le altre persone, perché erano delle lesioni al volto, sembrano i segni di un pugile che ha combattuto dopo un incontro all’ultimo sangue. Un occhio che non si riesce nemmeno ad aprire, completamente tumefatto, sul piedino, sul ginocchietto, sulla gambina, qualcosa di abominevole…”.

La versione della madre

“Al netto di questo – ha aggiunto Politi – noi chiaramente siamo garantisti, riportiamo quello che ha detto la madre durante l’interrogatorio, che non ha mai toccato la bambina e nemmeno le altre due più grandi. Che non ha mai visto nessuno fare del male fisicamente alla bambina. Come a dire ‘io non so niente, non ho visto niente’, non c’è omissione, però la bambina la vedeva con questi lividi incredibili… e ha comunque sicuramente mentito più volte sia ai genitori, perché ha detto che la bambina era caduta dalla culla e si era procurata questo livido alla fronte poco prima della morte. Lo dimostrano l’autopsia e le lesioni che non sono compatibili con questo tipo di racconto”.

E ancora: “Ad altri ha raccontato che fosse scivolata sulle scale in una giornata di pioggia, battendo più volte la testa, anche in quel caso il medico legale ha escluso la compatibilità con quel tipo di caduta. Ci sono elementi che sono assolutamente discordanti rispetto a quello che le carte dicono e quello che invece i due indagati raccontano. Quindi la situazione è, dal mio punto di vista, di una gravità infinita“.

Quindi, la conclusione: “Penso che siamo di fronte al caso di cronaca nera più grave degli ultimi anni. La bambina è stata letteralmente massacrata. La domanda diventa quindi: ma perché nessuno è intervenuto? Come è possibile che nessuno abbia visto niente? Si poteva salvare”.