Bimba morta a Bordighera, la madre Emanuela Aiello piange durante l'interrogatorio: "Mai picchiato le figlie"

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Emanuela Aiello, la madre della bimba morta a Bordighera, si è sottoposta all’interrogatorio di garanzia. Insieme al compagno, Manuel Iannuzzi, la donna è indagata per concorso in maltrattamenti aggravati dalla morte. A differenza dell’uomo, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, Aiello ha pianto nel ricordare la figlia e ha negato di aver mai picchiato le sue bambine o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti.

L’interrogatorio a Emanuela Aiello

Nell’interrogatorio davanti al Gip, Emanuela Aiello ha detto di non aver “mai messo le mani addosso alle sue figlie” e di non aver “mai assistito a episodi di violenza nei confronti delle figlie”. Lo ha riferito l’avvocato Bruno di Giovanni che con Laura Corbetta la difende.

“Abbiamo preso atto che è stato modificato il capo di imputazione – ha aggiunto il legale l’avvocato -. Purtroppo gli atti non ci sono stati ancora forniti. Aiello ha risposto a tutte le domande del gip e del pm, si è commossa e ha pianto al ricordo di Beatrice”.

ANSA

Al termine dell’interrogatorio è stata convalidata la detenzione in carcere della donna per la morte della figlia più piccola, Beatrice, due anni. Anche Manuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Imperia.

Intanto emergono nuovi dettagli dalla relazione dei servizi sociali finita negli atti d’indagine, grazie alle testimonianze delle altre due figlie di Aiello, di sette e nove anni. Da quando la madre, 44 anni, aveva iniziato a frequentare il nuovo compagno, 42, venivano spesso lasciate da sole nella loro casa.

Non è escluso che la donna possa dover rispondere anche per il reato di abbandono di minori.

Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere

Manuel Iannuzzi è stato arrestato a fine maggio per maltrattamenti pluriaggravati nelle indagini sulla morte a febbraio della piccola Beatrice. Il suo interrogatorio è terminato intorno alle 12.30 dopo un’udienza lampo al termine della quale l’uomo, difeso dagli avvocati Cristian Urbini e Maria Gioffrè, è stato ri-trasferito nel carcere di Genova.

Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere, i suoi legali affermano che “continua a dichiararsi assolutamente innocente e avrebbe voluto rendere le proprie dichiarazioni” nell’interrogatorio, ma per ora è stata scelta la linea difensiva di non rispondere alle domande perché i legali non sono ancora a conoscenza di cosa è effettivamente in possesso dei pm.

Sui video e sul materiale che sarebbe stato estratto dai telefoni cellulari, i difensori hanno precisato che a oggi “non abbiamo ancora avuto quei video, tutti ne parlano, ma la difesa non li ha visti e non ne è materialmente in possesso: non possiamo quindi tenere una linea difensiva né esprimere un’opinione su elementi che sono stati indicati come prove schiaccianti ma che allo stato non ci sono ancora stati consegnati”.

Il colloquio tra Emanuela Aiello e il padre delle figlie

Emanuela Aiello si è ritrovata faccia a faccia con il padre biologico delle figlie, Maurizio Rao, per la prima volta dopo la morte di Beatrice, per un’udienza già calendarizzata da tempo per l’affidamento delle figlie.

L’avvocato Fabio Scaffidi Fonti, legale, insieme al collega Mario Ventimiglia, di Rao, è intervenuto a margine dell’udienza di convalida dell’arresto di Iannuzzi e Aiello, ricostruendo l’incontro avvenuto in sede civile.

“L’unica frase che lui (Rao, ndr) le ha detto è stata: Dimmi la verità. Lei ha risposto: Non sono stata io“, ha spiegato l’avvocato sottolineando come quello sia stato l’unico scambio diretto tra loro.

Scaffidi Fonti ha poi chiarito di non aver ancora parlato con il proprio assistito dopo l’udienza. “Non ho ancora sentito Maurizio Rao – ha detto -. Conto di farlo nel pomeriggio, quando gli riferirò quanto accaduto oggi in udienza. Prendiamo atto dell’esito“.

Sul fronte delle misure cautelari, il legale si è soffermato sulla permanenza in carcere di Manuel Iannuzzi: “A nostro avviso era scontato che restasse in carcere, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. È il minimo”. Infine, un passaggio sulla posizione di Emanuela Aiello, su cui il legale torna con un auspicio preciso: “Spero che la signora Aiello dica finalmente che cosa è accaduto in quel maledetto giorno”.