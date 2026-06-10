Bimba morta a Bordighera, la madre Emanuela Aiello sarà al funerale col padre detenuto: "Voglio dirle addio"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emanuela Aiello, la madre della bimba morta a Bordighera, sarà presente al funerale, così come il padre della bambina, Maurizio Rao, anche lui attualmente detenuto. La donna, in carcere con l’accusa di maltrattamenti alla figlia seguiti dalla morte (lo stesso reato è contestato anche al suo compagno Manuel Iannuzzi), ha chiesto e ottenuto di poter partecipare alle esequie. “Voglio dire addio alla mia bambina”.

Emanuela Aiello sarà al funerale di Beatrice: la decisione

Emanuela Aiello ha chiesto e ottenuto di poter partecipare ai funerali della figlia Beatrice, trovata morta a soli 2 anni il 9 febbraio nell’abitazione di Montenero, a Bordighera.

Come riportato da Il Secolo XIX, la richiesta della donna, assistita dagli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni, è stata inoltrata nei giorni scorsi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia Massimiliano Botti, che ha dato parere favorevole.

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“Voglio dire addio a Beatrice, alla mia bambina” è il virgolettato attribuito a Emanuela Aiello, in carcere accusata di maltrattamenti alla figlia seguiti dalla morte (stessa accusa rivolta al suo compagno Manuel Iannuzzi).

Per prendere parte al funerale della figlia Beatrice, Emanuela Aiello dovrà essere trasferita dal carcere Cotugno Lorusso di Torino, dove si trova in isolamento ormai da quasi tre mesi (in precedenza era stata portata a Genova Pontedecimo)

Quando si terrà il funerale della bimba morta a Bordighera

La data dei funerali della piccola Beatrice non è stata ancora fissata.

Per rilasciare il nulla osta, infatti, la Procura di Imperia attende la relazione definitiva del medico legale Francesco Ventura, che aveva richiesto una proroga per eseguire accertamenti ancora più approfonditi sul dna ritrovato sul corpo della bimba trovata morta a Bordighera.

È probabile che sia consegnata entro fine mese.

Al funerale di Beatrice anche il papà

Al funerale della piccola Beatrice parteciperà anche il padre biologico, Maurizio Rao, detenuto a Sanremo per altri reati, oltre che accusato dall’ex moglie di maltrattamenti.

Si prevede che vorranno essere presenti, inoltre, anche i nonni materni e il padre di Maurizio Rao (la madre è deceduta poche settimane fa), i cui rapporti sono molto tesi.

Quasi certamente l’organizzazione del funerale sarà presa in carico dalla Prefettura di Imperia. Non è escluso che venga celebrato a porte chiuse.