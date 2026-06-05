Bimba morta a Bordighera, la sorellina di 9 anni "responsabile come un'adulta" ma nessuno l'ha ascoltata

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Era la sorellina di 9 anni, più che altro, a fare da mamma alla piccola Beatrice, la bambina di Bordighera morta ad appena 2 anni. È ciò che si legge nella relazione compilata dal pm Veronica Meglio e inviata al gip, dalla quale emerge il ritratto di una creatura “responsabile come un’adulta”, che passava le giornate ad occuparsi di Beatrice e delle faccende di casa. Lo dicono le chat tra lei e la madre Manuela Aiello, che spesso si assentava per passare il tempo con il nuovo compagno Emanuel Iannuzzi.

Le bambine lasciate sole a Bordighera

Beatrice aveva due sorelline, una di 7 anni e una di 9. E proprio la maggiore si sarebbe ritrovata responsabilizzata per accudire la bambina in tutte le mansioni, dalla preparazione del cibo alla vestizione e il cambio dei panni.

Lo riferisce il Corriere della Sera citando la relazione firmata dal pm Veronica Meglio, titolare dell’inchiesta, inviata al gip dopo l’arresto di Manuela Aiello ed Emanuel Iannuzzi.

ANSA

A favorire questa ricostruzione sono le chat intercorse tra la donna e la figlia di 9 anni, che quando veniva lasciata in casa da sola con le sorelline comunicava alla madre ciò che avveniva in casa.

“Preparando da mangiare”, scriveva, “cambiando i panni”, comunicava, e solo raramente chiedeva aiuto alla donna quando si trovava in difficoltà con le mansioni. Secondo il pm, Manuela Aiello, quando la piccola la chiamava in soccorso, “la mortificava” proferendo insulti e bestemmie e “inducendo la figlia a scusarsi per il disturbo“.

La sorella di Beatrice “adultizzata”

Nella relazione ricevuta dal gip viene posta in evidenza “la particolare maturità” della figlia di 9 anni, che riusciva a gestire la piccola Beatrice anche quando dall’altra parte anziché un soccorso arrivavano gli insulti.

Non a caso i Servizi Sociali usano il termine “adultizzata“, quando parlano della sorella di Beatrice. Una scelta forzata, quella di crescere in fretta, perché “la mamma ci lasciava spesso da sole“, spesso senza preavviso, “per andare a dormire da Emanuel”. Una consuetudine che si sarebbe protratta “per quattro mesi“.

Nessuno l’avrebbe ascoltata

Non solo vettovaglie, fornelli, casa da curare e panni da cambiare. La piccola di 9 anni spesso avrebbe fotografato il volto tumefatto di Beatrice per mostrarlo alla madre. Sapeva delle botte, le viveva, perché “succedeva molte volte” che Emanuel Iannuzzi picchiasse la sorellina di 2 anni.

Quindi cercava di mostrare alla madre i risultati di quella violenza, ma non solo. Oltre a mostrare le foto alla mamma tentava di chiedere aiuto ai nonni per gridare contro “la violenza fisica e verbale di Iannuzzi”, ma “senza ricevere alcun supporto“.

I messaggi di Iannuzzi: “Hai rotto i c… “

Come ormai noto, quindi, le aggressioni e gli insulti scattavano quando la coppia veniva disturbata nella sua intimità. Il più accanito sarebbe stato Iannuzzi, che quando la piccola di 9 anni cercava aiuto dalla madre le rispondeva, via messaggio: “Oh, perché non ti trovi il fidanzato così smetti di rompere i co***oni?”.

Poi ancora: “Pezza di m***a, speriamo che si svegli tra sei mesi“.