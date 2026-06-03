Bimba morta a Bordighera, la versione del compagno Manuel Iannuzzi: cosa disse in tv contro Emanuela Aiello

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La posizione di Manuel Iannuzzi si è aggravata con l’arresto disposto dalla Procura di Imperia nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nelle stesse ore sono tornate d’attualità alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo in televisione nelle settimane immediatamente successive alla tragedia, quando respingeva ogni accusa e sosteneva di aver dato alla bambina “solo amore e cibo”. Ora gli inquirenti contestano a Iannuzzi e alla madre della piccola, Emanuela Aiello, il reato di maltrattamenti aggravati dal decesso della vittima.

Cosa ha detto Manuel Iannuzzi dopo la morte della piccola Beatrice

Manuel Iannuzzi ha respinto qualsiasi responsabilità nella morte di Beatrice. In alcune interviste televisive, come quella rilasciata a La Vita in Diretta, l’uomo ha sempre sostenuto la propria innocenza e di aver avuto un comportamento affettuoso nei confronti della piccola.

“Le ho dato solo amore e da mangiare”, recita una delle frasi più citate dai media, con la quale Iannuzzi rivendica il suo ruolo attivo nella cura della bambina e nega ogni accusa nei suoi confronti.

ANSA

Dopo l’arresto eseguito nei giorni scorsi, gli avvocati difensori hanno riferito che l’uomo è “sconvolto” e che attende di esaminare integralmente gli atti dell’indagine prima dell’interrogatorio davanti al giudice.

All’interrogatorio di garanzia davanti al gip Massimiliano Botti, Iannuzzi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Subito dopo è stato trasferito nuovamente nel carcere di Genova, nel quale si trova dallo scorso fine settimana.

Le accuse contro Emanuela Aiello e il messaggio alla madre di Iannuzzi

Nelle carte dell’inchiesta figura anche un messaggio che Emanuela Aiello ha inviato alla madre del compagno il 18 gennaio 2026, poche settimane prima della morte della figlia. La donna, già detenuta da febbraio, è oggi accusata dello stesso reato contestato al compagno.

Nel testo, riportato dal Corriere della Sera, la donna chiedeva scusa e scriveva di non aver mai voluto la rovina di Manuel Iannuzzi, aggiungendo di essere pronta a fare qualsiasi cosa per lui.

Ciao Paola, buonasera: finalmente sono riuscita a scriverti. Intanto ti chiedo scusa da mamma, da donna, io avrei fatto carte false per poter dimostrare quel che provo veramente… Io non ho mai voluto la rovina di tuo figlio. Per tuo figlio mi metterei sotto un treno.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire il contesto di queste parole e se possano avere collegamenti con episodi avvenuti nei giorni precedenti. Al momento non risultano però conclusioni definitive su questo aspetto dell’indagine.

La pm titolare dell’inchiesta Veronica Meglio sottolinea che il giorno precedente all’invio del messaggio, “è successo qualcosa di preoccupante”. Il riferimento è alla sera in cui Iannuzzi era a casa di Emanuela per festeggiare un compleanno. Sera in cui, si legge negli atti, l’uomo “sfoga la sua ira violenta” sulla piccola Beatrice prendendola a schiaffi e “facendola sbattere a terra”.

Le chat, le fotografie e le testimonianze delle sorelline

Tra gli elementi indicati dagli inquirenti sono presenti chat WhatsApp, fotografie salvate sui dispositivi sequestrati e le testimonianze delle due sorelle maggiori della bambina.

Secondo la Procura, sul cellulare di Iannuzzi sarebbero state trovate immagini che mostrano Beatrice con evidenti lividi e segni di percosse su tutto il corpo. Non si esclude che quei segni risalissero proprio al 17 gennaio. Gli investigatori parlano poi di messaggi nei quali verrebbero descritti episodi di maltrattamento.

Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i racconti delle due sorelline, oggi in una struttura protetta e seguite da specialisti. Le loro dichiarazioni avrebbero contribuito alla ricostruzione degli ultimi giorni di vita della bambina.