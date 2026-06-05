Bimba morta a Bordighera, la versione della madre Emanuela Aiello sui lividi: "Cadeva in continuazione"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Continuano a emergere dettagli sul caso della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Al centro dell’inchiesta per maltrattamenti aggravati ci sono la madre Emanuela Aiello e il compagno Manuel Iannuzzi. Secondo la donna, che ha risposto ai magistrati, Bea non sarebbe mai stata picchiata e i numerosi lividi sul suo corpo sarebbero solo il risultato di frequenti cadute: “Era caduta dal radiatore, cadeva in continuazione”, ha dichiarato.

Emanuela Aiello sulle cadute di Beatrice

Emanuela Aiello ha spiegato di aver portato una sola volta Beatrice sul luogo di lavoro, a Ventimiglia, e che in quell’occasione alcune clienti le avrebbero chiesto spiegazioni per un livido visibile vicino a un occhio della bambina.

“Era caduta dal radiatore, cadeva in continuazione, era vivacissima e la chiamavamo Tarzan perché non stava mai ferma. Non ho mai perso le staffe fino al punto di farle del male“, ha spiegato la donna a chi indaga, come riportato dalla trasmissione Morning News.

La madre ha poi aggiunto anche altri episodi: a suo dire, Beatrice sarebbe caduta anche dalla culla, dal divano e dal letto delle sorelline. La donna ha infine ricordato una caduta dalle scale pochi giorni prima della morte.

Il racconto della caduta dalle scale di Beatrice

“Beatrice era caduta dalle scale il giovedì precedente”, ha raccontato ancora Emanuela Aiello.

La ricostruzione: “Ero tornata da fare la spesa, avevo Beatrice in braccio con quattro sacchetti della spesa. Ho appoggiato i sacchetti, ma al penultimo gradino Beatrice ha perso l’equilibrio, l’ho vista rotolare all’indietro, sono caduta anch’io e ho dei lividi. L’ho soccorsa, l’ho asciugata, le ho messo del ghiaccio e ho visto che la bimba comunque stava bene”.

E ancora: “Le ho dato antidolorifici, una tachipirina, le ho fatto un bagno caldo e ho visto che si era sbucciata sul braccio e vicino al mento. Il giorno dopo ho visto altri lividi ed ecchimosi sull’addome“.

La chiamata al 118

L’episodio delle scale sarebbe avvenuto il 5 febbraio. Poi il racconto degli eventi della mattina del 9 febbraio.

“Ho messo Beatrice nella culla, avevo poco tempo”, ha riferito la donna. “Quando l’ho ripresa, mi sono accorta che la fronte le stava diventando nera e aveva le braccia dure e distese in avanti“.

“Così ho chiamato i soccorsi. L’operatore del 118 mi ha detto di farle un massaggio e di rimanere al telefono fino all’arrivo dei soccorritori. Mi ha detto di sollevarle la maglia, non mi ha detto di metterla per terra, ero agitata e sentivo anche le altre bambine urlare”, ha concluso la donna.

Manuel Iannuzzi spostato nel carcere di Ivrea

Intanto Manuel Iannuzzi, il compagno di Emanuela Aiello, è stato spostato nel carcere di Ivrea.