Bimba morta a Bordighera, la zia chiede l'affidamento delle sorelline: "Voglio le mie nipoti a casa"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La zia paterna delle due sorelle della bambina di due anni morta a Bordighera ha chiesto che le nipoti, che al momento si trovano in una struttura protetta, le vengano affidate. La donna ha affermato di non vederle da agosto 2025, dopo che la madre aveva chiuso ogni contatto con la famiglia del padre delle tre figlie.

La zia delle sorelle della bambina morta a Bordighera ne ha chiesto l’affido

Durante la puntata del 16 giugno di Morning News, su Canale 5, la zia delle sorelle della bambina di due anni morta a Bordighera ha chiesto l’affido delle nipoti.

Sono le mie nipoti e le voglio con me, mi sembra normale. Sono la zia e me ne voglio prendere cura al più presto possibile. Hanno bisogno di ritornare in famiglia.

ANSA

“L’ultima volta ho visto le mie nipoti nella villa dove abito insieme ai miei genitori lo scorso 20 agosto del 2025, praticamente un anno fa” ha spiegato la donna.

I rapporti tra la madre e la famiglia del padre

La zia delle bambine ha spiegato di non aver mai avuto rapporti con la madre delle bambine:

“Non ha mai voluto la mia presenza, non mi tollerava. La motivazione reale non la conosce nessuno. Lei si è sempre fatta terra bruciata attorno” ha spiegato durante la trasmissione.

“Fin quando c’era mio fratello le bambine stavano bene, non avevano nessun tipo di problema. Con mio fratello questo accadeva regolarmente” ha poi aggiunto, riferendosi al padre delle tre sorelline.

Il padre delle bambine

Il fratello della zia delle bambine non può prendersene cura perché al momento si trova in carcere per una vicenda non legata alla morte della figlia, con fine pena al 2027.

L’uomo, attraverso il suo avvocato, ha dichiarato: “Adesso voglio solo riabbracciare le altre mie due figlie o almeno parlare con loro visto che da un mese non le sento neanche”.

Il padre delle bambine ha anche avuto modo di incontrare per pochi minuti la madre, coinvolta nelle indagini per la morte della bambina, durante un’udienza a Imperia. Anche in quel caso, la donna avrebbe ribadito la sua estraneità ai fatti.