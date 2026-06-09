Bimba morta a Bordighera, le foto dopo le botte sarebbero state trovate nel telefono usato dalle sorelline

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Continuano le indagini relative alla morte della bimba di 2 anni, a Bordighera. La madre, Emanuela Aiello, è ancora in carcere insieme al compagno, Manuel Iannuzzi. Nel frattempo, però, gli investigatori avrebbero scoperto che le foto della piccola, quelle con i lividi e i segni delle botte, sarebbero state trovate nel telefono usato dalle sorelline, e non in quello dell’uomo.

Le foto nel telefono delle sorelline

A riferire la notizia è stato Alessandro Politi, inviato di Storie Italiane, secondo cui le “famose fotografie terrificanti (…) che la ritraggono con gli occhi pesti e lividi in tutto il corpicino”, attribuite per diversi giorni a Manuel Iannuzzi, il compagno della madre indagato e attualmente in carcere a Ivrea, “non appartengono a lui, al suo telefono”.

Di fatto, “non le avrebbe scattate lui, erano sul telefono intestato alla madre ma in uso alle bambine”.

Quindi, a produrre le prove delle violenze sarebbero state le sorelline della piccola vittima di Bordighera.

Come cambia la posizione di Iannuzzi

Secondo l’avvocato di Iannuzzi, Cristian Urbini, “non corrisponde al vero quanto circolato secondo cui Iannuzzi detenesse una sorta di galleria degli orrori e avesse effettuato personalmente video e fotografie. Dagli atti processuali risulta che queste immagini sono state rinvenute nei cellulari delle minori e che sarebbero state realizzate direttamente dalle stesse”.

Le richieste del padre

Intanto Maurizio Rao, il padre naturale, ha chiesto che le bimbe vengano affidate alla zia, ossia a sua sorella Sonia, che a La Stampa ha dichiarato come la cognata Manuela Aiello “non mi ha mai sopportata, non voleva la mia presenza”.

Il suo avvocato, Fabio Scaffici Fonti, inoltre vorrebbe che la piccola vittima di 2 anni prendesse il suo cognome: quando era nata, infatti, si trovava in carcere e non potè provvedere a formalizzare il riconoscimento.