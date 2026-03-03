Bimba morta a Bordighera, Manuel Iannuzzi contro Manuela Aiello: "Mi ha rovinato la vita, Beatrice era viva"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

“Mi ha rovinato la vita“, con queste parole Manuel Iannuzzi, compagno di Manuela Aiello, liquida un commento sulla vicenda di Bordighera (Imperia) per la quale la donna è finita in carcere dopo la morte della figlia Beatrice. Ascoltato da La vita in Diretta l’uomo, anch’egli indagato per omicidio preterintenzionale dalla Procura, respinge tutte le accuse: “Io non ho fatto niente di male, ho sempre fatto del bene”, dice all’inviata.

Manuel Iannuzzi rompe il silenzio

“Io ho dato solo amore e da mangiare, a quelle creature. Non pensavo tutto questo. Mi ha rovinato la vita”, questa la versione fornita da Manuel Iannuzzi a un’inviata de La vita in diretta durante la puntata di lunedì 2 marzo.

L’uomo, ricordiamo, è indagato per omicidio preterintenzionale in concorso con la compagna Manuela Aiello per la morte della piccola Beatrice, deceduta il 9 febbraio a Bordighera (Imperia) a soli 2 anni.

ANSA

Secondo Iannuzzi, quando la mattina del 9 febbraio Manuela Aiello ha lasciato la sua abitazione di Perinaldo (Imperia), dove la donna e le tre figlie avevano trascorso la notte, la piccola era ancora viva.

“Ha messo la bambina in macchina e mi ha detto: ‘Ci vediamo più tardi’, basta”, dice l’uomo all’inviata, alla quale racconta quanto fosse affezionato alla bambina e quanto lo faccia soffrire il tragico epilogo della vicenda.

La sua versione sulla bimba morta a Bordighera

“Io so che è caduta dalle scale“, dice Manuel Iannuzzi alle telecamere supportando, quindi, la versione fornita dalla donna agli inquirenti. Quando Manuela Aiello e le tre figlie si trovavano ancora in casa sua a Perinaldo, dalla sera prima, la piccola Beatrice stava bene.

“C’era la mamma che la guardava”, dice, e sottolinea più volte che la piccola era ancora viva quando la mattina del giorno 9 Aiello è ripartita per Bordighera. “Le ho dato anche un bacino“, dice. Questa vicenda gli ha “rovinato la vita”, confessa alla giornalista, alla quale tuttavia si rifiuta di riferire a che ora la donna si sia allontanata da Perinaldo.

La posizione di Manuela Aiello

Manuela Aiello, come noto, è in carcere con l’accusa di omicidio preteritenzionale. Il compagno Manuel Iannuzzi è indagato per lo stesso reato e gli è stato contestato il concorso, e si trova a piede libero. Dall’autopsia è emerso che i segni presenti sul corpo della piccola sarebbero incompatibili con una caduta dalle scale.

In più, sarebbe presente un’impronta di scarpa e il segno di un forte colpo alla testa. Secondo gli inquirenti Beatrice sarebbe morta mentre si trovava ancora a Perinaldo, nell’abitazione di Iannuzzi, quindi l’indomani mattina Manuela Aiello potrebbe aver simulato un malore. Per questo motivo gli inquirenti avrebbero già ascoltato le due sorelline di Beatrice che erano presenti in auto durante il viaggio da Perinaldo a Bordighera.