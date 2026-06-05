Bimba morta a Bordighera, Manuel Iannuzzi spostato nel carcere di Ivrea: "Trasferimento programmato da tempo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Manuel Iannuzzi, arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso di Beatrice, la bimba (figlia della compagna Emanuela Aiello) trovata morta a Bordighera il 9 febbraio, è stato spostato nel carcere di massima sicurezza di Ivrea. Stando a quanto reso noto dall’Autorità giudiziaria, il trasferimento era “programmato da tempo”.

Il trasferimento di Manuel Iannuzzi in carcere a Ivrea

Manuel Iannuzzi, arrestato lo scorso sabato, è stato trasferito nella giornata di mercoledì nel carcere di massima sicurezza di Ivrea.

Come riportato da La Stampa, il trasferimento sarebbe avvenuto dopo l’interrogatorio di garanzia davanti al gip, durante cui Iannuzzi, su consiglio del suo legale, ha scelto di non rispondere alle domande in attesa di avere la possibilità di esaminare gli atti dell’inchiesta.

ANSA

La ricostruzione secondo cui lo spostamento di Manuel Iannuzzi si sarebbe reso necessario per evitare ritorsioni da parte di altri detenuti è stata smentita dall’Autorità giudiziaria, che ha comunicato che il trasferimento era già stato programmato da tempo, dal momento che nel carcere di Genova non è presente una sezione dedicata ai detenuti accusati di reati contro minori (strutture protette ideate con lo scopo di prevenire tensioni negli istituti penitenziari).

Perché è stato arrestato Manuel Iannuzzi

Manuel Iannuzzi è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso di Beatrice, la bimba di due anni, figlia della compagna Emanuela Aiello, trovata morta il 9 febbraio scorso nell’abitazione di Montenero, a Bordighera.

L’avvocato del papà di Beatrice: “La procura indaghi per omicidio”

Nel carcere genovese da cui è stato trasferito Manuel Iannuzzi è presente Maurizio Raho, papà di Beatrice.

Tramite il proprio avvocato, Raho ha auspicato che l’uomo sia indagato per omicidio e non per maltrattamenti aggravati dal decesso.

Le dichiarazioni rilasciate dal legale Mario Ventimiglia, proprio a La Stampa: “La procura indaghi per omicidio. Non si può picchiare una bambina in quel modo e non pensare che possa morire”.

L’avvocato Ventimiglia ha aggiunto: “Speriamo che la procura abbia ulteriori elementi e che contesti l’omicidio volontario”. E ancora: “Speriamo che la giustizia faccia al più presto il suo corso”.