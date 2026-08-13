Bimba morta a Bordighera, Manuela Aiello assente ai funerali per "ordine pubblico": arriva il divieto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A Bordighera, la madre della piccola Beatrice non potrà partecipare alle esequie della figlia di soli due anni. Il gip della Procura di Imperia ha negato ufficialmente il permesso a Manuela Aiello per presenziare ai funerali fissati per venerdì 14 agosto, citando stringenti motivi di sicurezza e un concreto rischio di incidenti e disordini.

Bimba morta a Bordighera, Manuela Aiello assente ai funerali: il motivo

Come riporta ANSA, la severa decisione adottata dal magistrato è giunta a seguito delle forti tensioni con la famiglia paterna della piccola e della massiccia presenza di cittadini e curiosi attesa presso la chiesa dell’Immacolata Concezione.

La donna si trova attualmente in stato di detenzione cautelare in carcere con la pesantissima accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia, reato contestato in concorso anche al compagno Emanuel Iannuzzi.

Durante la mattinata si è svolto un apposito vertice in prefettura per definire e coordinare tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare scontri o momenti di disordine.

Il padre biologico della minore, anch’esso attualmente detenuto per altre cause penali, ha invece ottenuto il permesso di presenziare alla cerimonia e ha fatto affiggere i manifesti funebri con una foto della bambina per ricordarne la memoria.

Cosa è emerso dall’autopsia sul corpo della bambina

L’autorizzazione definitiva per lo svolgimento del funerale è arrivata soltanto dopo il deposito formale della perizia medico-legale redatta dal dottor Francesco Ventura.

Gli esiti dell’esame autoptico hanno confermato che il tragico decesso è stato causato direttamente da un’imponente emorragia cerebrale, provocata da un violento colpo sferrato alla testa con un oggetto contundente.

Sul corpo della giovanissima vittima sono stati inoltre riscontrati segni di malnutrizione, numerosi ecchimosi e lividi pregressi, unitamente a incredibili tracce di nicotina nei polmoni, a testimonianza del contesto di estremo degrado materiale, abusi sistematici e violenze in cui la piccola era costretta a crescere prima della sua scomparsa.

Cosa succederà nel giorno dei funerali

In occasione della giornata dei funerali, la sindaca di Bordighera Marzia Baldassarre ha proclamato il lutto cittadino per interpretare e rappresentare il profondo dolore dell’intera comunità locale.

Le bandiere a mezz’asta posizionate sugli edifici pubblici accompagneranno l’ultimo commosso saluto alla bambina, deceduta lo scorso 9 febbraio al culmine di una vicenda drammatica.

Le forze dell’ordine e la polizia locale hanno inoltre stabilito un rigido sistema di filtraggio lungo le vie d’accesso all’area circostante la parrocchia, al fine di contingentare il flusso dei partecipanti, permettere il regolare svolgimento della funzione religiosa e garantire la tutela della sicurezza di tutti i presenti.