Bimba morta a Bordighera, parla l'amico che l'ha vista la sera prima che morisse: "Potevo fare qualcosa"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alessandro, un amico dei genitori della bimba morta a Bordighera, racconta gli ultimi momenti in cui vide Beatrice viva. L’uomo descrive una piccola sofferente, coperta di lividi e bisognosa di cure urgenti. Dopo aver cercato di farla portare in ospedale, oggi a pesare è il rammarico di non aver insistito, e di aver creduto a quanto gli diceva la madre.

L’ultimo a vedere la bimba morta a Bordighera

Nuove testimonianze emergono sul caso della piccola Beatrice, la bimba morta a Bordighera dopo giorni di sofferenza e al centro di una delle vicende di cronaca più drammatiche degli ultimi mesi. Il racconto è quello di Alessandro, amico dei genitori della bambina, intervistato durante la trasmissione Rai “La Vita in Diretta”.

L’uomo è considerato una delle ultime persone esterne alla famiglia ad aver visto Bea ancora in vita. Il suo racconto offre uno spaccato inquietante delle condizioni in cui si trovava la piccola nelle ore precedenti alla tragedia.

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“Le ho stretto la mano e dopo un po’ me l’ha lasciata perché stava troppo male” ha raccontato. “Piangeva come un lamento, come un lamento di sofferenza. Non so come spiegare, non era proprio un pianto” ha raccontato.

Una caduta dalle scale?

Preoccupato per le condizioni della piccola, l’uomo aveva chiesto immediatamente spiegazioni alla madre, che gli avrebbe parlato di una semplice bronchite. “Mi ha fatto portare su l’aerosol, per farle l’aerosol”.

Una volta raggiunto il piano superiore dell’abitazione, Alessandro si era però trovato davanti a una scena che ancora oggi non riesce a dimenticare. “Ho visto qualche livido da questa parte. Era sofferente, si vedeva che era sofferente. Cercava la sorella”.

Quando aveva chiesto spiegazioni per quei segni sul corpo della bambina, gli era stato riferito che si trattava delle conseguenze di una caduta. “In effetti qualche livido ce l’aveva pure Manuela, quindi ho detto: Sì, è possibile”.

L’appello a chiamare i soccorsi

Secondo il suo racconto, anche le sorelline avrebbero ripetuto la stessa versione. Tuttavia Alessandro ha sostenuto di aver compreso che la situazione fosse molto più seria di quanto gli veniva raccontato.

“Ho detto: ‘Qua c’è da chiamare un dottore, c’è da chiamare un’ambulanza’ “. La risposta ricevuta lo avrebbe però spinto a non insistere ulteriormente. “No, ma ci mancherebbe, poi gli passa. Poi se la vedono piena di lividi così, suo nonno si arrabbia e mi vuole togliere le bambine”.

Oggi l’uomo convive con un forte senso di colpa. “È pesante… avrei potuto fare qualcosa e non è stato fatto, non l’ho fatto”.