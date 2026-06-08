Bimba morta a Bordighera, parla l'amico della coppia: "Ho visto lividi, anche la madre ce li aveva"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Ho notato i lividi sul volto della bambina, anche Manuela li aveva”, queste le parole di Alessandro Morabito amico di Manuel Iannuzzi e Manuela Aiello, indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte di Beatrice, la bimba di Bordighera deceduta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio.

Bimba morta a Bordighera, le parole dell’amico della coppia

Nella puntata dell’8 giugno di Storie Italiane, è stata trasmessa la personale testimonianza di Alessandro Morabito, amico della coppia.

“Non la porto all’ospedale o comunque da un dottore perché suo nonno non vede l’ora di trovare una scusa per togliermi le bambine”, queste le sue parole.

ANSA

L’uomo racconta che ha incontrato Manuel Iannuzzi e Manuela Aiello sabato 7 febbraio in un bar.

“Abiamo cenato poi abbiamo fatto scendere le bambine più grandi per far mangiare anche loro”, ha spiegato raccontando di essere stato a casa della coppia

Le condizioni di salute di Beatrice

Alessandro Morabito si è poi soffermato sulle condizioni di salute della piccola Beatrice.

“Dopo un po’ che eravamo lì a chiacchierare, ho detto vado a vedere le bambine come stanno. Io mi sono avvicinato alla piccola e gli ho preso la mano, lei non stava bene, si lamentava in continuazione e le bambine mi hanno detto giustamente che aveva problemi a respirare, gli ho detto guarda tua mamma mi ha detto per fare l’aerosol”, ha spiegato.

Ha poi precisato: “La bimba più che piangere si lamentava, non è che piangesse”.

I lividi

“Ho notato i lividi, la stanza era buia era illuminata solo dal televisore e quindi quello che ho visto è stato poco”, ha raccontato Alessandro Morabito.

Il presunto testimone ha poi spiegato che gli era stato detto che la mamma Emanuela e la figlia Beatrice erano cadute dalle scale.

“Non sarebbe il caso di chiamare un’ambulanza, di farlo vedere da un dottore sia te che lei, che la bambina perché non sta bene si vede”, avrebbe chiesto.

Poi la rivelazione: “Anche Manuela aveva dei lividi e loro mi hanno detto che erano causati cadendo dalle scale di casa sua a Bordighera”.

In merito alla possibilità di chiamare un’ambulanza, Manuel Iannuzzi avrebbe risposto: “Non la porto all’ospedale o comunque da un dottore perché il suo nonno non vede l’ora di trovare una scusa per togliermi le bambine”.