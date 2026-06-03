Bimba morta a Bordighera, quando la mamma Emanuela Aiello difese Manuel Iannuzzi: "Non voglio rovinarlo"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Emergono nuovi dettagli dall’inchiesta della Procura di Imperia sulla fine della piccola Beatrice, la bimba di due anni morta il 9 febbraio a Bordighera e per la quale gli inquirenti ipotizzano una serie di maltrattamenti aggravati. Sono indagati la madre, Manuela Aiello, e il compagno Manuel Iannuzzi. La madre di Beatrice scrisse alla suocera per difendere il compagno: “Io non ho mai voluto la rovina di tuo figlio”.

Emanuela Aiello e la lettera in difesa di Manuel Iannuzzi

“Ciao Paola, buonasera: finalmente sono riuscita a scriverti. Intanto ti chiedo scusa da mamma, da donna, io avrei fatto carte false per poter dimostrare quel che provo veramente… Io non ho mai voluto la rovina di tuo figlio. Per tuo figlio mi metterei sotto un treno”.

Così scriveva Manuela Aiello, la mamma della piccola Beatrice alla madre di Manuel Iannuzzi. Il testo è riportato dal Corriere della Sera.

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E ancora: “Mi sento sotto terra a non avere lui, tuo figlio… scusate se ho toccato la famiglia; tante situazioni ieri sera mi hanno purtroppo mandato fuori… determinate cose da donna e da mamma non le posso vedere”.

Cosa era successo

Il riferimento della lettera è a “qualcosa di preoccupante“, come riassume nelle carte giudiziarie la pm Veronica Meglio, titolare con il procuratore di Imperia Alberto Lari dell’inchiesta, parlando dei fatti avvenuti durante una serata di festa, un compleanno in famiglia.

I genitori e la sorella di Manuel erano andati a casa di Manuela, a Bordighera. Lui era già da lei e prima dell’arrivo dei parenti, l’uomo aveva sfogato “la sua ira violenta“, come scritto nelle carte. Beatrice sarebbe stata presa a schiaffi “facendola sbattere a terra“.

Alla fine della serata, andati via gli ospiti, Manuel Iannuzzi avrebbe picchiato anche Manuela, come scrive il quotidiano. Il giorno successivo, secondo le ricostruzioni, Manuela scrisse alla madre del compagno. “Ci siamo dette determinate cose, ti chiedo perdono“, prosegue il messaggio.

L’interrogatorio di garanzia

Come riporta SkyTg24, durante l’interrogatorio di garanzia del 3 giugno Emanuela Aiello ha negato di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. Manuel Iannuzzi, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere.