Bimba morta a Bordighera, Roberta Bruzzone pensa alle sorelline: "Uniche figure lucide e umane in quella casa"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il caso della bimba di due anni morta a Bordighera ha sconvolto l’opinione pubblica. Per il decesso sono indagati la madre e il compagno, accusati di maltrattamenti aggravati. Sulla vicenda è intervenuta, con un post social, la criminologa Roberta Bruzzone che ha sottolineato come solo le sorelline della piccola abbiano dimostrato umanità e capacità di capire la gravità della situazione.

Roberta Bruzzone sul caso della bimba morta

La criminologa Roberta Bruzzone, su Facebook, ha ammesso che “ci sono storie che non si riesco nemmeno a leggere fino in fondo senza sentire un nodo fisico allo stomaco”.

Per l’esperta di crimini, “la morte della piccola Beatrice, due anni, a Bordighera, non è solo l’ennesimo caso di cronaca nera. È la rappresentazione più feroce del fallimento adulto. Quello totale. Quello imperdonabile”.

ANSA

“Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dagli atti emergerebbe – si legge nel post – non solo la fine atroce di una bambina piccolissima, morta dopo un’agonia che sarebbe durata almeno 48 ore, ma anche l’incubo vissuto dalle due sorelline di 7 e 9 anni, che avrebbero assistito a tutto, cercando persino di chiedere aiuto e di far chiamare i soccorsi. Richieste che, stando alla ricostruzione, sarebbero rimaste tragicamente inascoltate”.

Bruzzone punta l’attenzione proprio su questo punto: “in quella casa, a quanto emerge, le uniche figure realmente lucide, umane, capaci di percepire la gravità della situazione, erano due bambine. Non gli adulti. Non chi avrebbe dovuto proteggere. Non chi avrebbe dovuto accudire. Non chi avrebbe dovuto chiamare aiuto. Le bambine”.

Bruzzone sulla violenza che convive con l’indifferenza

Il caso della bimba morta a Bordighera, per Roberta Bruzzone è la dimostrazione della “violenza che convive con l’indifferenza, con la negazione, con il tentativo di coprire, minimizzare, spostare, depistare. Quella zona buia in cui l’adulto non solo non protegge il minore, ma diventa parte attiva del suo annientamento fisico e psicologico”.

“E poi ci sono loro, le sorelline. Bambine costrette a vedere ciò che nessun bambino dovrebbe mai vedere. Costrette a capire ciò che molti adulti fanno finta di non capire. Costrette a ricordare per sempre. Perché il trauma non finisce quando finisce il fatto. Il trauma resta. Si deposita. Si infila nella memoria, nel corpo, nel sonno, nella fiducia verso il mondo. E davanti a casi come questo bisogna smetterla con le frasi comode, con la retorica del nessuno poteva immaginare, con il solito balletto dell’incredulità postuma. I bambini parlano. I segnali parlano. Le lesioni parlano. Le paure parlano. I vicini, le scuole, i servizi, i contesti familiari spesso vedono molto più di quanto poi si abbia il coraggio di ammettere. Il problema è che troppo spesso gli adulti ascoltano tardi. E i bambini pagano prima”, ha scritto la criminologa.

Bruzzone ha quindi ribadito come Beatrice non avesse “strumenti per salvarsi” e che a provarci, al posto degli adulti, siano state solo le sorelline “con i mezzi disperati e lucidissimi per la loro età”.

Per l’esperta il caso di Bordighera rappresenta il “fallimento brutale della protezione, devastazione relazionale, violenza domestica agita davanti ad altre vittime minorenni, e un orrore che non può essere normalizzato da nessuna formula di circostanza”.

Il ruolo della madre

La piccola Beatrice è morta e la madre è indagata per il decesso. Il caso impone una riflessione sul ruolo di chi avrebbe dovuto tutelare le figlie e avrebbe invece “scelto di proteggere un compagno violento, di coprire, di negare, di spostare la verità, lasciando che il prezzo devastante di questa scelta scellerata ricadesse su tre bambine piccolissime”, ha scritto Bruzzone.

“Tre creature che avrebbero dovuto essere il suo primo pensiero, la sua priorità assoluta, il confine invalicabile oltre il quale nessun uomo, nessuna relazione, nessuna dipendenza affettiva, nessuna paura e nessuna miseria personale avrebbero mai dovuto passare. E invece una di quelle bambine è morta. Le altre due sono rimaste vive dentro un orrore che nessun bambino dovrebbe neppure sfiorare”, si legge ancora nel post.

Sarebbe proprio questa “la parte più feroce” della vicenda, l’assenza di protezione da parte della madre.

“Bisogna dirlo con chiarezza: la manifesta inadeguatezza di questa figura materna, se confermata, non è un dettaglio marginale. È uno degli snodi centrali di questa vicenda. Perché Beatrice non ha pagato solo la violenza che le sarebbe stata inflitta. Ha pagato anche l’assenza di protezione. Ha pagato il tradimento adulto.

Ha pagato il fallimento di chi avrebbe dovuto mettersi tra lei e l’orrore” ha concluso la criminologa.