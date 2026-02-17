Bimba morta a Bordighera, testimone inguaia Manuela Aiello: "Nonno disse all'altra nipote che l'aveva uccisa"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sul decesso di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. La madre Manuela Aiello, 43 anni, si trova in carcere ed è accusata di omicidio preterintenzionale della figlia. Una testimone potrebbe rendere ancora più critica la posizione della donna. Tale fonte ha sostenuto di aver udito chiaramente che il padre di Manuela, ossia il nonno della piccola deceduta, ha messo al corrente le sorelline della scomparsa di Beatrice

Bimba morta a Bordighera, posizione di Manuela Aiello ancor più critica: parla una testimone

“Ho sentito distintamente il padre di Manuela dire alle sorelle” della bimba “che la mamma ha ammazzato tua sorella”. Sono le dichiarazioni, riportate dall’ANSA, contenute nell’ordinanza con cui è stato disposto l’arresto di Manuela Aiello.

La testimone che ha parlato con gli inquirenti è l’assistente sanitaria del suocero della donna. Il padre di Manuela però ha negato di aver pronunciato quella frase, affermando di aver detto davanti alle nipotine che “la sorellina era in cielo”.

Mediaset

Il nonno ha aggiunto di aver visto Beatrice il giorno prima della sua morte, notando che la bimba aveva “due lividi sulla fronte”. La spiegazione di Aiello è stata questa: se li è causati per “una caduta dalla culla“.

I lividi notati dai nonni sul viso della nipotina

Il padre di Manuela ha anche negato che la nipotina fosse raffreddata. Anche la nonna materna, il venerdì precedente la morte di Beatrice, aveva visto i lividi sul volto della piccina. Manuela aveva dato la medesima risposta fornita al padre. Aveva cioè sostenuto che la figlia “era caduta dalla culla”.

Ma il lunedì, vale a dire il giorno in cui è stato scoperto il corpo senza vita, Manuela avrebbe cambiato versione, dicendo che Beatrice “era caduta dalle scale”.

Le altre testimonianze

Nell’ordinanza viene evidenziato come le versioni di molti testimoni escussi siano discordanti. Ma in tanti parlano di lividi sul volto della bambina. Ad esempio, la figlia di un uomo accudito da Manuela, che avrebbe raccontato di essersi resa conto che Beatrice aveva “ematomi sul volto” già a partire dal 30 gennaio 2026.

In quell’occasione la donna contattò Manuela per sapere come stesse la figlia. La madre raccontò che era caduta su una scala di cemento e che l’aveva portata in ospedale, senza specificare a quale struttura si fosse rivolta.

Aggiunse inoltre che i medici le avevano detto che non c’erano “problematiche di salute”.

Sopralluogo dei Ris a casa del compagno di Manuela Aiello

Dopo cinque ore di sopralluogo da parte del Ris, sono state prelevate lenzuola e indumenti da casa del compagno di Manuela Aiello.

Come riferisce l’AGI, gli specialisti dell’Arma, tornati nella casa di Iannuzzi dopo il primo sopralluogo effettuato nelle scorse ore e durato circa dieci ore, hanno anche raccolto campioni organici.

Inoltre è stata messa sotto sequestro la telecamera che l’uomo aveva posizionato sul tetto. Secondo i consulenti della procura di Imperia, il decesso della bimba sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’uomo, a Perinaldo.

Aiello avrebbe caricato in auto il corpo senza vita della figlia portandola a Bordighera. Solo a quel punto avrebbe chiamato il 118.