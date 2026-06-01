Bimba morta a Bordighera, una delle sorelline smentisce il racconto della madre: "Non si vedeva il viso"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le parole della sorellina aggiungono ulteriori dettagli sulla morte della bimba di Bordighera. La mattina del 9 febbraio le due sorelle della piccola Beatrice non sono andate a scuola e sono tornate, insieme alla madre Manuela Aiello e al compagno Emanuel Iannuzzi, da Perinaldo a Bordighera. Durante il viaggio di ritorno, ricorda una delle due bambine, “il viso di Beatrice non si vedeva”.

Bimba morta a Bordighera, la ricostruzione della Procura

Secondo gli inquirenti, quel 9 febbraio le sofferenze di Beatrice sarebbero finite dopo 30 ore di maltrattamenti. Manuela Aiello, 43 anni, Emanuel Iannuzzi, 42 anni, la piccola Beatrice e le due sorelline di 9 e 7 anni, quella mattina, sono tornati da Perinaldo, dove avevano passato il fine settimana, a Bordighera.

Solo una volta arrivati a casa, Aiello avrebbe chiamato il 112 per dire che la figlia non respirava più dopo essere caduta dalle scale.

ANSA

Il racconto delle sorelle getta nuova luce sulla morte di Beatrice

Completamente diversa la ricostruzione della Procura di Imperia, che indaga sulla morte di Beatrice, di appena 2 anni. Quella telefonata sarebbe stata solo una messa in scena perché la bambina era già morta durante il viaggio da Perinaldo a Bordighera.

Ma non per una caduta, bensì per gli abusi e le violenze inflitte da mesi, fino ad arrivare al forte trauma cranico che in quel week end di febbraio ne ha causato il decesso. La sorella maggiore di Beatrice, ascolta dagli inquirenti, ha raccontato che “più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti” aggiungendo che “aveva tutto il corpo viola e le labbra viola”.

I dettagli, riportati da Repubblica, emergono dall’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Iannuzzi e che ha aggravato la posizione di Aiello, già detenuta per omicidio preterintenzionale. Mercoledì 3 giugno i due dovrebbero comparire davanti ai giudici per gli interrogatori di garanzia. L’interrogatorio di Iannuzzi è stato fissato per le 12, quello di Aiello per le 12:45.

Il viaggio di ritorno da Perinaldo a Bordighera e le condizioni di Beatrice

In questa sede Iannuzzi e Aiello dovranno rendere conto della ricostruzione fatta dalle due bambine di quanto accaduto in quel fine settimana di febbraio tra Perinaldo e Bordighera. Un racconto completamente diverso da quello fornito dai due. Nel loro primo interrogatorio le sorelline avevano detto di non essere state a Perinaldo e di non conoscere Emanuel Iannuzzi.

Ma secondo gli inquirenti, le bimbe avrebbero fornito la versione imposta dai due adulti, proprio durante il viaggio di ritorno da Perinaldo. Ora la versione delle due sorelle di Beatrice è cambiata, e parla di una sofferenza cominciata già la sera del 7 febbraio. “Sentivamo dei colpi. Bea aveva la testa penzoloni e le usciva sangue dal naso”, hanno raccontato. La situazione di Beatrice era già compromessa, ma nessuno in quelle ore ha chiamato il 118, a quanto pare perché Aiello temeva che il nonno paterno potesse approfittarne per portarle via l’affidamento delle figlie.

Alcune testimonianze parlano di maltrattamenti continui, da parte di Aiello, nei confronti della piccola Beatrice, circostanza sempre negate da quest’ultima, ma sulle quali la Procura di Imperia vuole andare fino in fondo.